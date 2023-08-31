Uzay Çöpleri Dünya'nın Yörüngesini Tehdit Ediyor

Uzay çöpleri, Dünya'nın yörüngesinde bulunan uydular ve uzay istasyonları için ciddi bir tehdit oluşturuyor. NASA, çöpleri temizlemek için özel bir çöp yakalama torbası üretmek üzere bir şirketle sözleşme imzaladı.

Dünyamızın yörüngesi, aslında göründüğünden çok daha atık ve çöplerle dolu bir yer. Tabii çöp deyince aklınıza Dünya'nın yüzeyinde görebileceğiniz kimyasal, kokan çöpler gelmesin. Uzaydaki çöpler, daha çok bugüne kadar insanlık olarak geliştirdiğimiz tüm uzay teknolojilerini yok edebilecek güçte. Gelin detaylarına beraber göz atalım.

100 milyondan fazla çöp, Dünya'nın yörüngesinde dolanıyor

Uzay çöpleri, şu anda gezegenimizin yörüngesinde bulunan binlerce işlevsel uydunun yanı sıra Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki mürettebat ve Çin'in yakın zamanda yörüngeye yerleştirdiği ileri istasyon için ciddi ve süregelen bir tehdit oluşturmaya başladı.

Nasa'nın 2021'de yayınladığı bir rapora göre: Şu anda yörüngede bir uyduyu çarpma anında yok edebilecek büyüklükte bir beyzbol topu büyüklüğünde ya da daha büyük en az 26.000 uzay çöpü; uzay araçlarına ya da uydulara zarar verebilecek büyüklükte bir misket büyüklüğünde 500.000'den fazla çöp ve bir uzay giysisini delebilecek büyüklükte bir tuz tanesi büyüklüğünde 100 milyondan fazla çöp bulunuyor.

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Çöpler eski roket parçaları, hizmet dışı bırakılmış uydular ve bu nesneler arasındaki çarpışmalar sonucu ortaya çıkan parçalardan oluşuyor.

SpaceNews'in haberine göre son umut TransAstra adlı bir şirket. NASA, bu şirketle yörüngedeki çöpleri temizlemek üzere tasarlanmış özel bir çöp yakalama torbası üretmek için 850.000 dolar değerinde bir sözleşme imzaladı.

Kaliforniya merkezli startup tarafından geliştirilen torba, bir enkaz parçasını yakalamak için açılan ve tekrar kapanan şişirilebilir destekler kullanıyor. Teknolojinin ilk denemeleri önce Dünya'da gerçekleştirilecek. Başarılı olması halinde sistem bir test görevi için alçak Dünya yörüngesine gönderilecek.

Torbalar farklı boyutlarda olabilecek ve küçük parçalar ve arızalı küp uydulardan kullanılmış roket gövdeleri ve iletişim uydularına kadar her şeyi yakalayabilecekler. Hatta tek bir torbanın birden fazla parçayı yakalaması bile mümkün, bu da onu Dünya'ya yakın yörüngeyi temizlemenin son derece verimli bir yolu haline getiriyor.

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Ekip ayrıca yakalanan enkazın Colorado merkezli ThinkOrbital tarafından geliştirilmekte olan ve faydalı parçaların geri kazanılabileceği bir yörünge işleme tesisine taşınmasının yollarını arıyor. Bu, enkazın Dünya atmosferinde yanacağı yeterince alçak bir irtifaya taşınmasına kıyasla yakıt açısından daha verimli bir yöntem olacak.