Uyuşturucu bağımlılığını engelleyen saat TEKNOFEST'te ödül aldı

TEKNOFEST yarışmacısı Mohammad Hajizadeh, uyuşturucu bağımlılığını engelleyen saat geliştirdi.

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, beşinci gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

TEKNOFEST kapsamında başlayan 8. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda (İstanbul International Invention Fair-ISIF'23) sergilenen buluşlar arasında uyuşturucu bağımlılığını engelleyen saat de bulunuyor. Fuardaki buluşlar arasından seçilen saat, ikincilik ödülü aldı.

Uyuşturucu bağımlılığını engelleyen saati geliştiren Mohammad Hajizadeh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geliştirdikleri saatin kişilerin uyuşturucu kullanmasını engellemek için beyne frekanslar gönderdiğini söyledi.

Dopamin salgılama frekanslarını geliştirdikleri saatle beyne göndermeye çalıştıklarını ifade eden Hajizadeh, "Dopamin salgılanması, kullanıcının haz almasını sağlıyor. Biz de bu saatle o frekansı beyne iletiyoruz ve beyindeki hipofizin dopamin salgılamasını, kişinin mutluluk ve haz almasını sağlıyoruz." dedi.

Hajizadeh, uyuşturucu programına sahip olduklarını belirterek, "6 ay içerisinde biz frekansları günbegün azaltıyoruz. Bu frekanslar 6 ay sonra sıfıra iniyor ve kullanıcı uyuşturucuyu tamamen bırakıyor. Bu buluşumuz için İran'da patent aldık. Türkiye'de de bununla ilgili olarak patent almaya çalışıyoruz. Ürünümüzü ticarileştirdik. Seri üretime geçtik. Bir ay içinde, yani mayıs sonu gibi piyasaya sürülecek." şeklinde konuştu.

"6 ay içerisinde frekansları azalttığımız için bağımlılığın önüne geçiyoruz"

Geliştirdikleri saatin bir bağımlılık oluşturmadığını vurgulayan Hajizadeh, "Uyuşturucunun yerine çikolatayı koyarsanız bu defa çikolataya bağımlı olursunuz. Bunun yerine biz saate bağımlı yaparsak bu da bir çeşit bağımlılık olur. Biz ise 6 ay içerisinde frekansları azalttığımız için bağımlılığın önüne geçiyoruz." dedi.

Hajizadeh, saatin TEKNOFEST bünyesinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda ikincilik elde ettiğini, Dünya Bilim Akademisi'nde de altın madalya ve onur ödülü aldıklarını bildirdi.