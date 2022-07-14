Uygun fiyatlı Xiaomi modeline MIUI 13 geliyor!
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MIUI 13 güncellemesini geçtiğimiz haftalarda Redmi Note 10S için kullanıma sunan şirket şimdi de cihazın selefi 9S için aynı kararı aldı.
Google'ın kısa bir süre önce Android 13 beta 4'ü yayınlayarak kararlı sürüme hızla yaklaşması, akıllı telefon üreticilerini harekete geçirdi. Bu bağlamda Xiaomi, yeni sürümü kendi arayüzüne entegre etmek için iş başı yaparken, mevcut sürümlerin dağıtımını da sürdürüyor. Son olarak bir model daha yakında MIUI 13 alacak.
Redmi Note 9s MIUI 13 güncellemesi alıyor
MIUI 13 güncellemesini geçtiğimiz haftalarda Redmi Note 10S için kullanıma sunan şirket şimdi de cihazın selefi için aynı kararı aldı. Redmi Note 9 için MIUI 13, V13.0.1.0.SJWMIXM yapı numarasıyla gelecek ve çok yakında çıkış yapacak.
Güncellemenin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor. Ancak kullanıcıların çok fazla beklemesine gerek olmayacak. Sürümün Android 12 tabanlı olduğunu belirtelim. Ayrıca ilk olarak mi Pilot kullanıcıları için yayınlayacanağı belirtiliyor. Burada herhangi bir sorun çıkmaması halinde kısa süre sonra genel kullanıma açılacak.
Xiaomi 12T 5G için geri sayım! Yeni detaylar ortaya çıktı
Bunun dışında Xiaomi, geçtiğimiz ay globalde MIUI 13 alacak yeni modelleri duyurdu. İşte liste;
Redmi 9
Redmi 9 Prime
Redmi 9 Power
POCO M3
Redmi 9T
Redmi 9A
Redmi 9i
Redmi 9AT
Redmi 9C
Redmi 9C NFC
Redmi 9 (India)
POCO C3
POCO C31
Redmi Note 9
Redmi Note 9S
Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9 Pro India
Redmi Note 9 Pro Max
POCO M2 Pro
Redmi Note 10 Lite
Redmi Note 9T
Redmi Note 10 5G
Redmi Note 10T 5G
POCO M3 Pro 5G
Redmi Note 10S
Mi Note 10
Mi Note 10 Pro
Mi Note 10 Lite
Mi 10
Mi 10 Pro
Mi 10 Lite 5G
Mi 10T
Mi 10T Lite
Mi 10i
Mi 10T Pro