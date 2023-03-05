Uygun fiyatlı şehir otomobili: Renault Clio 2023 fiyat listesi!
Teknoloji Haberleri
Ülkemizin en çok satılan modellerinden Renault Clio 2023 model yılı fiyatları ne durumda? Sizler için derledik...
1990'dan bu yana otomotiv sektöründe boy gösteren Renault Clio, ülkemiz dahil tüm dünyada en çok satılan otomobillerden biri. Son dönemde fiyatlarında ciddi bir artış yaşansa da halen B segmentinde tercih edilebilecek en iyi seçeneklerden biri olmaya devam ediyor. Peki Renault Clio 2023 model yılı fiyatları ne durumda? Sizler için derledik…
Renault Clio özellikleri ve 2023 fiyat listesi
Renault Clio, 5 motor seçeneği ile sürücülerin karşısına çıkıyor. Ancak ülkemizde sadece üç motor seçeneği ile satışta. Bunlardan ilki 65 beygir güç ve 95 nm tork üretebilen ve şehir içi 6,3 litre yakıt tüketimine sahip manuel şanzımanlı 1.0 SCe, ikincisi 90 beygir güç ve 142 nm tork üretimi yapan sürekli değişken otomatik şanzımanlı şehir için 6,1 yakıt tüketimine sahip 1.0 TCe X-Tronic.
Otomobil; giriş paketi Joy, orta paket Touch ve en üst paket Icon olmak üzere üç donanım paketine sahip. Burada paket tercihlerine göre Şerit Takip Sistemi, Güvenli Mesafe Uyarı Sistemi, Trafik İşaretleri Tanıma Sistemi gibi sürücü güvenliğini üst seviyeye çıkaran özellikler de alınabiliyor.
Uygun fiyatlı sedan: Renault Taliant 2023 fiyat listesi!
Söz konusu paketlerin standart özelliklerin üzerine sürücülere sunduğu özellikler ise şöyle;
Joy
Otomatik Yanan Farlar
Full LED Ön Farlar & Gündüz Farları
Elektrikli ve Isıtmalı Yan Aynalar
Hız Ayar ve Sınırlayıcı
Touch
Geri Görüş Kamerası
Kablosuz Şarj Özelliği
EASY LINK 7" Multimedya Sistemi
Hız Ayar ve Sınırlayıcı
Icon
Eller Serbest Park Destek Sistemi
EASY LINK 9,3" Bilgi, Eğlence ve Navigasyon Sistemi
Multi-Sense Sürüş Deneyim Teknolojisi
Hız Ayar ve Sınırlayıcı
Renault Clio fiyat listesi
Renault Clio opsiyon fiyat listesi
Joy 1.0 SCe 65 bg459.900 ?Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg565.000 ?Touch 1.0 TCe 90 bg525.000 ?Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg620.000 ?Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg669.900 ?
JoyYedek Lastik4.000 ?Metalik Renk4.000 ?Ön Sis Farlar2.750 ?TouchÖzel Renk4.000 ?Metalik Renk4.000 ?Yedek Lastik4.000 ?Ön Sis Farlar2.750 ?Park Asistan Paketi9.000 ?IconYedek Lastik4.000 ?Ön Sis Farlar2.750 ?17" Alüminyum Alaşım Jantlar9.000 ?Özel Renk4.000 ?Eller Serbest Park Destek Paketi34.500 ?Metalik Renk4.000 ?Görüntülü Park Destek Paketi8.000 ?
Renault Teknoloji Haberler
Renault Clio opsiyon fiyat listesi