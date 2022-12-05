Uygun fiyatlı Redmi Note 12 Pro için ilk bilgiler geldi!

Xiaomi, ekim ayında Redmi Note 12 serisini kullanıcıların beğenisine sundu. Özellikleriyle ve tasarımıyla orta segmente hitap eden yeni modeller çok yakında global pazarlarda da satışa çıkacaklar. Çinli şirket bunun üzerine serinin üst düzey özelliklere sahip Redmi Note 12 Pro 5G modelinin 4G versionunu vitrine çıkarmaya hazırlanıyor. Hatta cihaz kısa bir süre önce IMEI veri tabanında göründü. Bu da global etkinliğin yakında olduğu anlamına geliyor.

Redmi Note 12 Pro IMEI veri tabanında göründü

Xiaomi'nin global pazarlara getirmeye hazırlandığı Redmi Note 12 serisiyle ilgili yeni detayla gelmeye devam ediyor. Son olarak serinin Pro modelinin 4G varyantı IMEI veri tabanında karşımıza çıktı. Akıllı telefonun model numarası ise 2209116AG.

Bilindiği üzere bu cihaz ilk kez çeşitli sertifikasyon sitelerinde ortaya çıkmıyor. Zira ekim ayında aynı model numarasıyla ve Redmi Note 11 Pro 2023 ismiyle yine IMEI veri tabanında göründü. Bunun dışında Google Play Console, Geekbench, FCC, EEC ve SIRM gibi birçok platformda da tespit edildi.

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Redmi Note 12 Pro 4G'nin daha önce almış olduğu farklı sertifikalar Full HD+ panel, Snapdragon 732G işlemci ve 8 GB RAM ile donatıldığını ortaya koydu. Aynı zamanda kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı MIUI 13 arayüzünü çalıştıracak.

Akıllı telefonların tanıtım tarihi ise şu an için belli değil. Ancak şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre 2023'te kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bunun dışında Redmi Note 12 serisinin genel olarak Çin ve global varyantları arasında kayda değer değişiklikler beklenmiyor.

Redmi Note 12 Pro 5G özellikleri:

Ekran: 6.67 inç, FHD+, 120 Hz, OLED, 900 nit,

İşlemci: MediaTek Dimensity 1080

Bellek: 6 GB/ 8 GB/ 12 GB

Depolama: 128 GB/ 256 GB

Kamera:

Ana kamera: 50 Megapiksel, f/1.9 diyafram, 1/1.56 inç Sony IMX766 sensör, OIS, 4K video,

Geniş açı: 8 Megapiksel, 1/4 inç sensör,

Makro: 2 Megapiksel, f/2.4 diyafram

Özçekim: 16 Megapiksel özçekim, 1080p 30 fps video

Batarya: 5.000 mAh, 67W hızlı şarj (46 dakikada tam dolum)

Ağırlık: 187 gram

Bağlantı seçenekleri: 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, NFC, GPS, Type-C 2.0, 3.5 mm jak girişi,

İşletim sistemi: Android 12 – MIUI 13