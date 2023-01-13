Uygun fiyatlı OnePlus Nord CE 3 tasarımı ortaya çıktı!

OnePlus'ın uygun fiyatlı yeni modeli Nord CE 3'ten ilk görüntüler geldi. Çinli kaynaklardan gelen ilk görüntüler, akıllı telefonun arka tarafını gösteriyor. Görünüşe göre Nord CE 3'ün arka paneli hafif kavisli ve parlak kaplamaya sahip olacak. İşte OnePlus Nord CE 3 hakkında bilinenler..

OnePlus Nord CE 3 nasıl olacak?

OnePlus kısa süre önce yeni amiral gemisi OnePlus 11'i tanıttı. Şirketin orta segmente hitap edecek yeni OnePlus Nord CE 3'ün geliştirmesine hız kattığı ortaya çıktı. Çinli bir kaynak tarafından çekilen görüntüde, akıllı telefonun arka tasarımı gözler önüne serildi.

Fotoğrafa göre yeni OnePlus modeli, sol üst köşede iki çıkıntılı kamera halkasına sahip olacak. Üst halka ana sensöre, alttaki ikinci halka ise iki lense yer verecek. İki kamera halkasının yanında ve arasında bir LED flaş bulunuyor.

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Nord CE 3 muhtemelen 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç LCD ekrana sahip olacak. 108 Megapiksel birincil kamera ile gelecek. Snapdragon 695 yonga setinden gücünü alacak, 12 GB RAM ve 256 GB depolamaya yer verecek. Ayrıca 67W hızlı şarj desteğine sahip 5.000mAh bataryadan beslenmesi bekleniyor.

Kısa süre önce 'Larry' kod adlı OnePlus Nord 3'ün Hindistan'da özel performans testlerine girdiği bildirildi. Gelişmeyi açıklayan kaynak, görüntüdeki cihazın Nord 3'e değil, Nord CE 3'e ait olduğunu dile getirdi. Uygun fiyatlı akıllı telefonun Haziran veya Temmuz ayları arasında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Ortaya çıkan bilgiler birbiriyle tutarlı olsa da, Nord CE 3 çıkış tarihi ve fiyatı henüz Çinli üretici tarafından onaylanmış değil. Ancak fiyatıyla orta segment kullanıcılar için cazibe yaratması bekleniyor.

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