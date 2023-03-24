Uygun fiyatlı Nord Ce 3 Lite tanıtım tarihi açıklandı

OnePlus, fiyat/performans odaklı yeni modeli Nord CE 3 Lite için çalışmalarını tamamladı. OnePlus Nord CE 3 Lite tanıtım tarihi açıklandı.

Nord CE 3 Lite tanıtım tarihi belli oldu

Yeni model, gücünü Qualcomm tarafından üretilen Qualcomm Snapdragon 695 işlemciden alacak. 6nm teknolojisiyle süreciyle üretilen işlemcide, 2 adet 2.2GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 660) ve 6 adet 1.7GHz ARM Cortex-A55 çekirdeği bulunuyor. Bununla birlikte işlemci, Adreno 619 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Nord CE Lite, 6.7 inç FullHD Plus çözünürlüğe sahip ekran ile tanıtılacak. Şirketin yeni modelde 120Hz ekran tazeleme hızına sahip IPS LCD panele yer vereceği sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.

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Şirket, Nord CE 3 Lite modelinde 8 GB ve 12 GB olmak üzere 2 farklı RAM seçeneğiyle karşımıza çıkacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri sunulacak.

Üçlü kamera dizilimine sahip cihazda 108 Megapiksel ana kamera, 2 Megapiksel derinlik sensörü ve 2 Megapiksel makro kamera bulunuyor. Cihazın öz çekim kamerasında ise 16 Megapiksel lens mevcut.

OnePlus, 4 Nisan'da gerçekleştireceği etkinlikte Nord CE Lite modelini tanıtacak. Yeni akıllı telefonu ile birlikte Nord Buds 2 TWS kulaklığın da tanıtılacağı açıklandı.

Sızdırılan bilgilere göre OnePlus Nord CE 3 Lite modeli, kutudan Android 13 tabanlı OxygenOS 13 arayüzüyle çıkacak. Cihazda 67W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh batarya kullanılacağını belirtmekte fayda var.

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