Uygun fiyatlı Netflix paketi yarın çıkıyor! İşte fiyatı

Dünyanın en popüler dijital akış platformu olan Netflix, abonelik fiyatlarına bu yıl içerisinde globalde 1, Türkiye'de ise 2 kere zam yaptı. Bu nedenle rakipleriyle arasındaki makas iyice açılmış oldu. Öyle ki abone kaptırdığı birçok platform yalnızca yarısı kadar abonelik ücreti talep ediyor. Netflix ise buna karşılık olarak uygun fiyatlı reklamlı yeni paketini kullanıma sunuyor. İşte detaylar…

Neflix, 3 Kasım'da uygun fiyatlı reklamlı abonelik paketini başlatıyor!

Netflix yarın 12 ülkede uygun fiyatlı reklamlı abonelik paketini başlatıyor. Bu ülkeler sırasıyla Avustralya, Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Kore, Meksika, İspanya, Birleşik Krallık ve ABD olarak paylaşıldı.

Tabii kısa süre içerisinde Türkiye dahil birçok ülkede faaliyet göstermeye başlayacak. Reklamlı Temel Plan fiyatı ise 7.99 dolar (148 TL) olarak açıklandı. Temel Plan ise 9.99 dolar (186 TL). Yani yüzde 20 oranında bir fark mevcut.

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Bu fiyat farkını kabaca ve tahmini fikir sahibi olabilmek için Türkiye'de uygulanan ücretlendirmeye uyguladığımızda ise 36 TL civarında bir fiyatla karşılaşıyoruz. Fakat beklentiler bu meblağın da altına inileceği yönünde.

Güncel Netflix Türkiye abonelik ücreti;

Temel Plan: 45,99 TL – Tek cihaz, 720p'ye kadar

Standart Plan: 69,99 TL – İki cihaz, 1080p

Özel Plan: 93,99 TL – Dört cihaz, 4K + HDR

Güncel Netflix ABD abonelik ücreti:

Basic with Ads: 6.99 dolar

Basic: 9.99 dolar

Standart: 15.99 dolar

Premium: 19.99 dolar

Paketlerin detayları şu şekilde: