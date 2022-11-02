Uygun fiyatlı Netflix paketi yarın çıkıyor! İşte fiyatı
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Uzun zamandır beklenen uygun fiyatlı reklamlı Netflix abonelik paketi nihayet kullanıma giriyor. İşte fiyatı...
Dünyanın en popüler dijital akış platformu olan Netflix, abonelik fiyatlarına bu yıl içerisinde globalde 1, Türkiye'de ise 2 kere zam yaptı. Bu nedenle rakipleriyle arasındaki makas iyice açılmış oldu. Öyle ki abone kaptırdığı birçok platform yalnızca yarısı kadar abonelik ücreti talep ediyor. Netflix ise buna karşılık olarak uygun fiyatlı reklamlı yeni paketini kullanıma sunuyor. İşte detaylar…
Neflix, 3 Kasım'da uygun fiyatlı reklamlı abonelik paketini başlatıyor!
Netflix yarın 12 ülkede uygun fiyatlı reklamlı abonelik paketini başlatıyor. Bu ülkeler sırasıyla Avustralya, Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Kore, Meksika, İspanya, Birleşik Krallık ve ABD olarak paylaşıldı.
Tabii kısa süre içerisinde Türkiye dahil birçok ülkede faaliyet göstermeye başlayacak. Reklamlı Temel Plan fiyatı ise 7.99 dolar (148 TL) olarak açıklandı. Temel Plan ise 9.99 dolar (186 TL). Yani yüzde 20 oranında bir fark mevcut.
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Bu fiyat farkını kabaca ve tahmini fikir sahibi olabilmek için Türkiye'de uygulanan ücretlendirmeye uyguladığımızda ise 36 TL civarında bir fiyatla karşılaşıyoruz. Fakat beklentiler bu meblağın da altına inileceği yönünde.
Güncel Netflix Türkiye abonelik ücreti;
Temel Plan: 45,99 TL – Tek cihaz, 720p'ye kadar
Standart Plan: 69,99 TL – İki cihaz, 1080p
Özel Plan: 93,99 TL – Dört cihaz, 4K + HDR
Güncel Netflix ABD abonelik ücreti:
Basic with Ads: 6.99 dolar
Basic: 9.99 dolar
Standart: 15.99 dolar
Premium: 19.99 dolar
Paketlerin detayları şu şekilde:
Siz uygun fiyatlı reklamlı Netflix abonelik paketi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
ÖzelliklerReklamlı Temel PlanTemel PlanStandart PlanÖzel PlanAynı anda izleyebileceğiniz ekran sayısı1124İçerik indirebileceğiniz telefon veya tablet sayısı1124Sınırsız dizi, film ve oyunLisans kapsamında bazı içerikler olmayabilir.VarVarVarDizüstü bilgisayarda, televizyonda, telefonda veya tablette izleme imkanıVarVarVarVarHD çözünürlükYokYokVarVarUltra HD çözünürlükYokYokYokVar
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Siz uygun fiyatlı reklamlı Netflix abonelik paketi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!