Uygun fiyatlı Netflix paketi kullanımda! Ancak bir sorun var

Dünyanın en popüler dijital akış platformu Netflix, son zamanlarda yapmış olduğu zamlardan dolayı pek çok abonesini kaybetti. Bunun ardından da abonelerini geri kazanmak amacıyla yeni adımlar attı. Bunlardan bir tanesi de uygun fiyatlı Netflix reklamlı paket sistemi oldu. Bu plan, dün itibariyle resmen başladı. Ancak son haberlere göre bir sorun var.

Netflix reklamlı paketi, Apple TV'de çalışmıyor

Netflix, 2022 yılının ortalarında yaşadığı yüksek oranda abone kaybının ardından uygun fiyatlı abonelik planıyla gündeme geldi. Platform, kaybettiği aboneleri bu şekilde geri kazanmayı amaçladı. Çalışmaların ardından ise Netflix reklamlı uygun fiyatlı abonelik planı, 12 ülkede kullanıma sunuldu.

Tüm bunlarla birlikte planla ilgili bazı sorunlar ortaya çıktı. Netlix, lisans anlaşmaları gereğince bazı dizi ve filmlere bu pakette yer vermiyor. Ancak şirket, bu konu üzerinde çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti. Bunun dışında bir başka problem ise Apple TV kullanıcılarından geldi.

Netflix'in Kasım içerik takvimi belli oldu! İşte yeni yapımlar

Planın kullanımda olmasıyla birlikte Apple TV kullanıcıları, paketin cihazlarında kullanılmadığını belirtti. Genel olarak iPhone, iPad ve Mac gibi Apple cihazlarından herhangi bir sorun çıkarmayan paket, Apple TV cihazlarında çalışmıyor.

Çıkan haberlere göre Apple TV'nin reklamlı paket için desteklenen bir cihaz olmadığını doğruluyor. Sorunun ne kadar süre devam edeceği hakkında herhangi bir bilgi yok. Bu soruna karşılık olarak şirket, getirecekleri yeni güncellemeyle birlikte sorunu çözmeye çalışacaklarını söyledi.

Resmi olarak 'Basic with Ads' adıyla seçenekler arasında yer alan paket, Avustralya, Brezilya, Fransa, Kanada, İtalya, Almanya, ABD, Japonya, Güney Kore, Meksika, İspanya ve Birleşik Krallık'ta kullanılıyor. Paketin önümüzdeki aylarda ise daha fazla ülkeye açılacağı düşünülüyor. Reklamlı Netflix paketi ABD'de aylık 6,99 dolar olarak yer alıyor.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!