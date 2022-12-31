Uygun fiyatlı iPhone 15, Android'in sonunu getirebilir mi?

İphone 14 serisinin satışlarından tatmin olmayan Apple, yeni iPhone modellerinde fiyat stratejisini değiştirecek gibi görünüyor. iPhone 14 satışları bir önceki yıla kıyasla sınıfta kalınca, 2023 model iPhone'ların fiyatının düşeceği iddia edildi. Peki uygun fiyatlı iPhone 15 hamlesi, Android pazarını nasıl etkiler?

Android kullanıcıları, ucuz iPhone 15'i tercih edebilir

Apple, bu yıl eylül ayında iPhone 14 serisini piyasaya sürdü. İddialara göre şirket, serinin 6,7 inçlik iPhone 14 Plus modeli, satış performansı konusunda ciddi endişe duyuyor. Sonuç olarak da iPhone serisini gelecek yıl için yeni yollar arıyor.

Apple'ın iPhone 14 serisini satamamasının sebeplerinin başında Çin'deki son COVID-19 karantinaları bulunuyor. iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max satış konusunda başarılı olsa da, fabrikaların düşük kapasitesi yüzünden Noel döneminde yeterli stok sayısına ulaşamadı.

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Bazı kaynaklar, Apple'ın 100 dolarlık indirim yapabileceğini söylüyor. Satışları beklentinin altında kalan iPhone 14 Plus 899 dolardan satılıyor. 100 dolarlık indirim ise akıllı telefonun 799 dolar seviyesine, yani iPhone 14 fiyatına indirebilir. Bu yüzden iPhone 15 ile birlikte tüm modellerin fiyatının değişmesi gerekiyor.

Buna karşılık Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun belirttiğine göre, uygun fiyatlı olan iPhone'lar ucuzlarken, Pro ve Pro Max modellerinde fiyat aralığı aynı seviyede tutulacak.

Buna ek olarak iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ın tasarımının değişmemesi de eleştiri konusu oldu. Pro ve Pro Max'te Dynamic Island'ı tercih eden Apple, bu modellerde çentik kullandı. iPhone 15 serisinin tamamında Dynamic Island olması bekleniyor.

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