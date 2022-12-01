Uygun fiyatlı Galaxy A14 5G için geri sayım!

Yaklaşan Samsung Galaxy A14 5G modeliyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Peki cihaz, nasıl bir kullanıcı deneyimi sunacak?

Samsung'un yakın zamanda tanıtmaya hazırlandığı Galaxy A14 5G hakkındaki sızıntıların sayısında bir artış söz konusu. Daha önce Geekbench veri tabanında görünen ve daha sonra tasarımı büyük ölçüde belli olan akıllı telefonun şimdi de BIS ve NBTC sertifikası aldığı ortaya çıktı. Peki Galaxy A14 5G kullanıcılara neler sunacak?

Galaxy A14 5G BIS ve NBTC veri tabanlarında ortaya çıktı

Galaxy A14 5G, SM-A146P/DSN ve SM-A146B/DS model numaralarıyla BIS ve NBTC veri tabanlarında ortaya çıktı. Bu da telefonun MediaTek Dimensity 700 ve Exynos 1330 varyantlarına işaret ediyor. Ayrıca Dimensity'li versiyonun yalnızca ABD'de ve Exynos'lu varyantın ise globalde satışa çıkacağını belirtelim.

BIS ve NBTC, cihazın herhangi bir teknik özelliğini ortaya çıkarmıyor. Ancak tanıtımın kapıda olduğuna işaret ediyor. Bilindiği üzere akıllı telefonun selefi Galaxy A13 5G geçen yılın aralık ayında kullanıcıların karşısına çıktı. Bu nedenle Galaxy 14 5G'nin bu ay içerisinde veya en geç 2023'ün başlarında tanıtılma ihtimali söz konusu.

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Samsung Galaxy A14 5G, giriş segmentinin genelindeki gibi damla çentiğe ve ortalama bir ekran gövde oranına sahip olacak. Arkadaysa dikey olarak sıralanmış üç adet kameranın olduğunu söylemek mümkün.

Akıllı telefonda iki farklı işlemci opsiyonu olacak: MediaTek Dimensity 700 ve Exynos 1330. Bu detaylar geçmiş performans testlerinde büyük ölçüde belli oldu. Bunun dışında 6.8 inç FHD+ çözünürlüklü LCD panelin cihazda kullanılması söz konusu. Model, 13 Megapiksel selfie ve 50 Megapiksel ana kamerayla kullanıcıların karşısına çıkabilir. Son olarak 5.000 mAh'lik bir pilden besleneceğini belirtelim.

Bunun dışında fikir vermesi açısından Galaxy A14 5G'nin selefi Galaxy A13'ün teknik özellikleri şu şekilde;