Uygun fiyatlı elektrikli otomobiller gecikecek! İşte nedeni

BloombergNEF tarafından yapılan araştırmaya göre uygun fiyatlı elektrikli otomobiller, beklenenden daha uzun sürede gelecek. Ayrıca ilerleyen senelerde elektrikli otomobil fiyatları, önemli bir artış yaşayabilir. Bunun en büyük nedeni ise elektrikli otomobillerde kullanılan lityum iyon pillerdeki fiyat artışı. Fakat altında yatan önemli bir sorun daha var. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Rusya savaşı, elektrikli otomobillerin fiyatını artırıyor

BloombergNEF'in yaptığı araştırmaya göre 2022 yılında yeniden doldurulabilen lityum iyon piller büyük oranda zamlandı. Bu nedenle yakın zamanda beklenen uygun fiyatlı elektrikli otomobiller, uzun bir süre daha üretilmeyecek. Hatta mevcut durumdaki elektrikli otomobil için büyük oranda fiyat artışı gelmesi muhtemel.

Lityum iyon piller, 2022'de önceki yıla yüzde 7 artarak kWh saat başına 151 dolara yükseldi. Pillerde yaşanan bu fiyat artışı, 2010 yılından beri ilk kez gerçekleşti. BloombergNEF, piller dışında ek olarak bir de piller için kullanılan ham madde kaynaklarında da fiyat artışı olduğunu açıkladı.

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Yeniden doldurulabilen lityum iyon pillerdeki fiyat artışının en büyük nedenlerden biri Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ortamı. Lityum iyon pillerin ana kaynağı olan Nikel tedariğinde Rusya'nın önemli bir payı var. Nikel aynı zamanda ek olarak cep telefonu, batarya gibi daha birçok teknolojik alanda kullanılıyor. Rusya ise Nikel pazarının yüzde 10'luk kısmıyla lider konumda yer alıyor.

BloombergNEF enerji depolama başkanı Yayoi Sekine, konuyla ilgili açıklamasında şu sözleri söyledi:

"Pillerin tüm girdi maliyetleri için maliyet enflasyonu gördük. Elektrikli otomobiller, kesinlikle yüksek maliyetli olacak. Elektrikli otomobillerin fiyatlarının yükseldiğini zaten gördük."

Yayoi Sekine, ek olarak talep artışının büyük oranda artması nedeniyle de lityum pillerinde önceki yıllara göre fiyat artışı olduğunu belirtti. Yani Rusya- Ukrayna arasındaki gerginlik dışında ek olarak talep dengesinin artış göstermesi de uygun fiyat etiketinde elektrikli otomobillerin gelmesini engelliyor. Öte yandan özellikle Elon Musk ve diğer otomotiv şirketleri uygun fiyatlı elektrikli otomobillerini piyasaya sürmek istiyor.

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