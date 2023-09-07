Uygun Fiyatlı DreameBot L20 Ultra Akıllı Robot Süpürge

DreameBot L20 Ultra modeli uygun fiyatlı bir akıllı robot süpürge olarak tanıtılıyor. Videoda ürünün detayları ve özellikleri anlatılıyor.

Akıllı robot süpürgelerin ilk çıktığı dönemleri hatırlarsınız. Küçük çocuklar, kediler robot süpürgelerden korkardı. Fakat aradan geçen süreçte hem çocuklar hem kediler hem de biz kullanıcılar robot süpürgelerin varlığına alıştık. Peki uygun fiyatlı bir akıllı robot süpürge var desek ilginizi çeker miydi? Sizler için DreameBot L20 Ultra modelini anlattık. İşte Dreame markası ve detayları…

Uygun fiyatlı DreameBot L20 Ultra!

Artık her evde belki de her genç kızın çeyizinde olması gerektiğini düşündüğümüz bir ürünle beraberiz. Bu videomuzda ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan IFA 2023 fuarında Dreame standında sizin için DreameBot L20 Ultra modelini anlatıyor. Akıllı robot süpürgenin detaylarına aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz. İşte videomuz ve iyi seyirler…

DreameBot L20 Ultra hakkında daha fazla bilgi: https://bit.ly/44WA4dj

ShiftDelete.Net'in kurucusu Hakkı Alkan'da bir Dreame marka akıllı robot süpürgeye sahip. Video içerisinde kendisinin uzun kullanım yorumlarına da ulaşabilirsiniz. Onun dışında videomuzda sizler için DreameBot L20 Ultra modelini anlattı. Öncelikle bu arkadaşa bir robot süpürgeden ziyade akıllı robot süpürge dememiz gerektiğini belirtelim.

Ardından özelliklerine geldiğimizde DreameBot L20 Ultra tam 7 bin Pa değerinde emiş gücüne sahip. Bu değer ile birlikte piyasada genellikle 2 bin ile 4 bin Pa arasında değişen emiş güçlerine kıyasla oldukça güçlü. Ayrıca DreameBot L20 Ultra sahip olduğu kauçuk fırça sayesinde kıl, tüy gibi maddeleri takılmadan kolayca süpürebiliyor.

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Toz ve döküntüleri süpürmesinin yanında parke ve fayans yüzeylerinizi rahatlıkla parlatacak 2 adet mop ayağına sahip. Bu ayaklar döner başlıklı olmasıyla birlikte derinlemesine bir temizlik sunar. Ayrıca paspas modunda sahip olduğu kir algılayıcı sensör sayesinde özellikle ihtiyaç duyulan alanlarda paspas yaparak enerji tasarrufu da sağlıyor.

DreameBot L20 Ultra modelinin sahip olduğu diğer akıllı özelliklerse videomuzda yer alıyor. Videomuzu izlemeyi, beğenmeyi yorum yapmayı ve hala abone değilseniz ShiftDelete.Net YouTube kanalına abone olmayı unutmayın!