Uygun fiyatlı amiral gemisi: OnePlus 11R'nin tasarımı belli oldu!

Ice Universe, globalde OnePlus 11R olarak adlandırılması beklenen OnePlus ACE 2'nin bir görselini paylaştı.

Bu yılın başlarında tanıtılan OnePlus 11 satış rakamlarıyla şirketin yüzünü güldürmeyi başardı. Hatta öyle ki cihaz, yalnızca 12 saat içerisinde şirketin ön satış rekorunu kırmayı başardı. Şimdi ise tüm gözler uzunca bir süredir sızıntılarla gündemden düşmeyen OnePlus 11R modelinde. Son olarak akıllı telefonun tasarımı ortaya çıktı.

OnePlus 11R nasıl görünecek? İşte tasarımı

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Ice Universe, globalde OnePlus 11R olarak adlandırılması beklenen OnePlus ACE 2'nin bir görselini paylaştı. Bu noktada Çinli akıllı telefon üreticileri arasında yeniden markalanma olayının fazlasıyla popüler olduğunu ve bu nedenle yaklaşan akıllı telefonun farklı bölgelere farklı isimlerle gideceğini belirtelim.

OnePlus 11R, geçen haftalarda tanıtılan OnePlus 11'e benzer bir tasarım çizgisini izliyor. Tabii yine de bazı farklılıkların olduğunun altını çizelim. Örneğin arka kamera adasında Hasselblad imzası yok ve telefoto sensörü eksik görünüyor.

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Akıllı telefonda 50 Megapiksel Sony IMX766 ana, 12 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumu yer alacak. Önde ise 16 Megapiksellik bir selfie kamerasının kullanılması söz konusu. Son olarak cihazın 4 Ocak'ta tanıtılması bekleniyor.

Modelde kullanılması beklenen yonga seti ise Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 olacak. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen işlemci; bir 3.2 GHz ARM Cortex-X2 (Kryo), üç 2.8 GHz ARM Cortex-A710 ve dört 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapacak.

Cihazda 6.7 inç 120 Hz FHD+ çözünürlüklü ve içine parmak izi okuyucu yerleştirilen AMOLED bir panel yer alacak. Bunun dışında 100W hızlarında şarj olan 5.000 mAh'lik bir pile sahip olacak. Ayrıca 8/12/16 GB RAM ve 128/256/512 GB depolama seçenekleriyle satışa çıkacak. Akıllı telefonun tanıtım tarihiyse şimdilik belli değil.

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