Uygun fiyatlı amiral gemisi OnePlus 11 global için yolda!

OnePlus 11 geçen günlerde Çin'de tanıtıldı ve yalnızca 12 saat içerisinde şirketin ön satış rekorunu kırmayı başardı. An itibariyle Çin'de satışı başlayan akıllı telefon önümüzdeki ay globale de gelecek. Peki amiral gemisi özelliklerine rağmen sınıfında uygun fiyatlı kabul edilen cihazın global sürümü nasıl bir performans gösterecek? Model kısa bir süre önce Geekbench'te ortaya çıktı.

OnePlus 11'in global sürümü Geekbench'te ortaya çıktı

OnePlus 11'in global lansmanı 7 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek ve birkaç gün sonra da genel satışı başlayacak. Cihazın global varyantı CPH2451 model numarasıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 1.468 ve çok çekirdekli testlerden 4 bin 965 puan almayı başardı.

OnePlus 11; 6.7 inç QHD+ çözünürlüklü 120 Hz yenileme hızı sunan Samsung E4 AMOLED panele sahip. Aynı zamanda ekranda delikli tasarım ve Dolby Vision desteğinin bulunduğunu belirtelim.

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Cihaz, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2'den güç alıyor. Qualcomm, yeni işlemcisi için TSMC ile anlaşma sağladı. 4 nm teknolojisiyle üretilen yongada 1 adet 3.19 GHz ARM Cortex-X3, 2 adet 2.8 GHz ARM Cortex-A715, 2 adet 2.8 GHz ARM Cortex-A710 ve 3 adet 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdek kullanılacak. Öte yandan Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2'de Ray Tracing teknolojisini destekleyen Adreno 740 grafik arabirimine yer veriliyor.

Ön tarafta nokta şeklinde konumlandırılmış 16 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arkada OIS destekli 50 Megapiksel Sony IMX890 ana, makro görüş için ultra geniş lens ve otomatik odaklama desteğine sahip 48 Megapiksel Sony IMX581 ve 2x telefoto lensli 32 Megapiksel Sony IMX709 RGBW yardımcı sensörlere ev sahipliği yapan üçlü kamera kurulumu bulunuyor.

Akıllı telefonda 12/16 GB LPDDR5x RAM ve 256/512 GB UFS 4.0 dahili depolama seçenekleri mevcut. Öte yandan modelde oyunlarda ısınmayı minimum düzeyde tutacak VC sıvı soğutma sistemi de yer alıyor. Son olarak 100W hızlarını destekleyen 5.000 mAh'lik pilden beslendiğini ve çift SIM, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, GNSS, NFC ve USB Type-C gibi özelliklerle birlikte geldiğini belirtelim.

Ekran: 6.7 inç QHD+ çözünürlüklü 120 Hz yenileme hızı sunan Samsung E4 AMOLED panel

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

RAM: 12/16 GB LPDDR5x

Depolama: 256/512 GB UFS 4.0

Batarya: 15W şarjı destekleyen 5.000 mAh

Ön Kamera: 16 Megapiksel selfie

Arka Kamera: 50 Megapiksel Sony IMX890 ana, makro görüş için ultra geniş lens ve otomatik odaklama desteğine sahip 48 Megapiksel Sony IMX581 ve 2x telefoto lensli 32 Megapiksel Sony IMX709 RGBW yardımcı sensör

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