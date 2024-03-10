Orta segment pazarında daha fazla kullanıcıya ulaşmak isteyen Poco, yeni modeli için çalışmalarını tamamladı. Geçtiğimiz haftalarda teknik özellikleri sızdırılan Poco X6 Neo tanıtım tarihi açıklandı. İşte detaylar…

Uygun fiyatlı 108 Megapiksel Poco X6 Neo tanıtım tarihi belli oldu

Açıklanan bilgilere göre Poco, yeni modelinde MediaTek Dimensity 6080 işlemciye yer verecek. 6nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 2 adet 2.4GHz ARM Cortex-A76 ve 6 adet 2.0GHz ARM Cortex-A55 çekirdek bulunuyor. İşlemcinin grafik arabiriminde ise Mali-G57 MC2 mevcut.

6,67 inç FullHD Plus ekran ile tanıcılacağı belirtilen model, 1.000 nit'e kadar parlaklık sunabilecek. Cihazın 120Hz ekran tazeleme hızına ve 20169Hz ekran örnekleme hızına sahip OLED panel ile tanıtılacağı belirtiliyor.

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İkili kamera dizilimine sahip olacağı belirtilen cihazın ana kamerası 108 Megapiksel, derinlik sensörü ise 2 Megapiksel olacak. Ön kameranın ise 16 Megapiksel lense sahip olacağını belirtelim.

Yeni model Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzüyle karşımıza çıkacak. Cihazın 13 Mart'ta tanıtılacağını belirtelim. Poco X6 Neo modelinin 280 dolar altında fiyatlandırmaya sahip olacağı tahmin ediliyor.