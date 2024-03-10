Uygun fiyatlı 108 Megapiksel Poco X6 Neo tanıtım tarihi belli oldu
Orta segment pazarında daha fazla kullanıcıya ulaşmak isteyen Poco, yeni modeli için çalışmalarını tamamladı. Geçtiğimiz haftalarda teknik özellikleri sızdırılan Poco X6 Neo tanıtım tarihi açıklandı. İşte detaylar… Uygun fiyatlı 108 Megapiksel Poco X6 Neo tanıtım tarihi belli oldu. Açıklanan bilgilere göre Poco, yeni modelinde MediaTek Dimensity 6080 işlemciye yer verecek. 6nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 2 adet 2.4GHz ARM Cortex-A76 ve 6 adet 2.0GHz ARM Cortex-A55 çekirdek bulunuyor. İşlemcinin grafik arabiriminde ise Mali-G57 MC2 mevcut. 6,67 inç FullHD Plus ekran ile tanıcılacağı belirtilen model, 1.000 nit'e kadar parlaklık sunabilecek. Cihazın 120Hz ekran tazeleme hızına ve 20169Hz ekran örnekleme hızına sahip OLED panel ile tanıtılacağı belirtiliyor. İkili kamera dizilimine sahip olacağı belirtilen cihazın ana kamerası 108 Megapiksel, derinlik sensörü ise 2 Megapiksel olacak. Ön kameranın ise 16 Megapiksel lense sahip olacağını belirtelim. Yeni model Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzüyle karşımıza çıkacak. Cihazın 13 Mart'ta tanıtılacağını belirtelim. Poco X6 Neo modelinin 280 dolar altında fiyatlandırmaya sahip olacağı tahmin ediliyor.
Orta segment pazarında daha fazla kullanıcıya ulaşmak isteyen Poco, yeni modeli için çalışmalarını tamamladı. Geçtiğimiz haftalarda teknik özellikleri sızdırılan Poco X6 Neo tanıtım tarihi açıklandı. İşte detaylar…
Uygun fiyatlı 108 Megapiksel Poco X6 Neo tanıtım tarihi belli oldu
Açıklanan bilgilere göre Poco, yeni modelinde MediaTek Dimensity 6080 işlemciye yer verecek. 6nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 2 adet 2.4GHz ARM Cortex-A76 ve 6 adet 2.0GHz ARM Cortex-A55 çekirdek bulunuyor. İşlemcinin grafik arabiriminde ise Mali-G57 MC2 mevcut.
6,67 inç FullHD Plus ekran ile tanıcılacağı belirtilen model, 1.000 nit'e kadar parlaklık sunabilecek. Cihazın 120Hz ekran tazeleme hızına ve 20169Hz ekran örnekleme hızına sahip OLED panel ile tanıtılacağı belirtiliyor.
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İkili kamera dizilimine sahip olacağı belirtilen cihazın ana kamerası 108 Megapiksel, derinlik sensörü ise 2 Megapiksel olacak. Ön kameranın ise 16 Megapiksel lense sahip olacağını belirtelim.
Yeni model Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzüyle karşımıza çıkacak. Cihazın 13 Mart'ta tanıtılacağını belirtelim. Poco X6 Neo modelinin 280 dolar altında fiyatlandırmaya sahip olacağı tahmin ediliyor.
ÖzellikAyrıntıEkran6,67 inç FHD Plus OLED, 120 Hz tazeleme hızı, Delikli ekranParlaklık1.000 nit'e kadar parlaklıkKontrast Oranı5.000.000: 1Dokunma Örnekleme Hızı2160HzPWM Karartma Hızı1920HzİşlemciMediaTek Dimensity 6080, 6nm mimariCPU2 x 2.4GHz ARM Cortex-A76, 6 x 2.0GHz ARM Cortex-A55GPUMali-G57 MC2RAM12 GB LPDDR4xDepolama256 GB UFS 2.2Ön Kamera16 Megapiksel selfie kameraArka Kameralar108 Megapiksel ana kamera, 2 Megapiksel derinlik sensörüPil Kapasitesi5.000 mAhŞarj Hızı33W hızlı şarjİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı MIUI 14Fiyat1.999 Yuan (280 $)