Uydu görüntüleri, felaketin boyutunu gözler önüne serdi!

Amerikalı uzay şirketi Maxar, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 kenti etkileyen iki büyük depremin uydu görüntülerini yayınladı.

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem ve ardından öğle vakitlerindeki 7.6'lık deprem felaketleri, büyük yaralara yol açtı. Günler geçtikte yıkımın boyutu daha iyi anlaşılır oldu. Uydu görüntüleri de bu felaketin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor.

Maxar, felaketi görüntüledi

ABD merkezli şirket Maxar ise sosyal medya üzerinden depremin uydu görüntülerini paylaştı. Şirket, Türkiye'de 10 ilin yıkımına neden olan depremlerin gerçekleştirdiği yıkımı gözler önüne serdi.

Ülkemizde deprem riski artarak büyümeye devam ediyor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) yaşanan olayların ardından yenilenmiş diri fay hattı haritası yayımladı. Türkiye'de diri fay üzerinde yer alan 45 il alanı üzerinde 110 ilçe bulunuyor. Ülkemizde 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek diri fayların sayısı ise 485.

Depremde telefon yerine telsiz ile iletişim! (Video)

Deprem bölgeleri için AFAD numaraları;

-AFAD Diyarbakır: 0412 326 1156

-AFAD Hatay: 0326 112 0000

-AFAD Maraş: 0344 221 4991

-AFAD Antep: 0342 428 1118

-AFAD Adana: 0322 227 2854

-AFAD Adıyaman: 0416 216 1231

-AFAD Urfa: 0414 313 7290

-AFAD Malatya: 0422 212 8432

-AFAD Mardin: 0482 212 3740