Üsküdar'da şaşkına çeviren olay! Kafede oturan çifti ''Fazla yakınlaşmayın'' diye uyardılar, ortalık karıştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üsküdar'da şaşkına çeviren olay! Kafede oturan çifti ''Fazla yakınlaşmayın'' diye uyardılar, ortalık karıştı

Demirören Haber Ajansı - Teknoloji
 - Güncelleme:

Üsküdar'da bir kafeye müşteri olarak gelen çift, işletme görevlileri tarafından fazla yakınlaştıkları gerekçesiyle uyarıldı. Çift ile görevliler arasında yaşanan tartışma cep telefonu kameralarına yansırken, görüntülerde diğer müşterilerin de duruma tepki gösterdiği görülüyor.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - Üsküdar'da bulunan bir kafede meydana gelen olayda iddiaya göre, müşteri olarak işletmeye gelen bir çiftin yakınlaştığını belirten işletme personeli, ''Mesafenizi koruyun bu kadar yakın duramazsınız'' diyerek uyarıda bulundu. Uyarısı sonrası kafe personelleri ile çift arasında tartışma yaşanırken, diğer müşteriler de duruma tepki gösterdi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde işletme personelinin masaya gelerek müşteriye uyarıda bulunması ve diğer masadaki müşterilerinde işletme personeline tepki gösterdiği görülüyor.

Üsküdar'da şaşkına çeviren olay! Kafede oturan çifti ''Fazla yakınlaşmayın'' diye uyardılar, ortalık karıştı

Üsküdar'da şaşkına çeviren olay! Kafede oturan çifti ''Fazla yakınlaşmayın'' diye uyardılar, ortalık karıştı

Üsküdar'da şaşkına çeviren olay! Kafede oturan çifti ''Fazla yakınlaşmayın'' diye uyardılar, ortalık karıştı

Demirören Haber Ajansı / Teknoloji

Üsküdar, Teknoloji, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title