USB-C'li iPhone 15 için geri sayım: Yeni detaylar geldi!

Apple'ın son yıllarda en çok eleştirildiği konuların başında Lightning bağlantı noktasından vazgeçmemesi geliyor ve görünüşe göre bu durum artık değişecek. Avrupa Birliği Parlamentosu'nun geçen yılın haziran ayında vermiş olduğu karar nedeniyle 2024'ün sonuna kadar Avrupa'da satışa çıkan teknolojik ürünlerin USB-C bağlantı noktasına geçiş yapmasına karar verdi. Firmaların 2024'ün sonuna kadar zamanı olsa da ABD'li üretici eylül ayında tanıtılacak iPhone 15 serisinde USB-C'ye geçiş yapmaya hazırlanıyor.

USB-C'li iPhone 15 serisiyle ilgili yeni ayrıntılar geldi

AB, akıllı telefon, tablet, bilgisayar gibi teknolojik cihazların farklı bağlantı noktaları olması ve bu durumun yarattığı çevresel atık yük nedeniyle 2024 yılının sonuna kadar Avrupa'da satışa çıkan teknolojik ürünlerin USB-C girişine geçiş yapmasına karar verdi. Apple'ın uzun yıllar kullandığı Lightning bağlantı noktasından vazgeçmesinin ana nedeni de bu.

Yeni yasa 27 Aralık 2022'de yürürlüğe girdi ve teknoloji şirketlerinin bu karara uyum sağlamak için 28 Aralık 2024 tarihine kadar süreleri var. Aksi takdirde caydırıcı yaptırımlarla karşı karşıya kalmaları söz konusu.

iPhone 15 tasarımı ortaya çıktı! İşte beklenen yenilikler

2024'ten itibaren AB'nin 27 ülkesinde satılan telefonların şarj için USB-C bağlantı noktası kullanması gerekecek. Buna iPhone ve hatta AirPods gibi giyilebilir teknoloji ürünleri de dahil olacak. Bu nedenle çalışmalarına hız veren Apple, iPhone 15 modellerinde USB-C girişine yer verecek.

Burada önemli bir detayın olduğunu belirtmekte fayda var. Zira son dönemdeki raporlar Apple'ın iPhone 15 modellerinde USB-C kullanacağı, ancak bunun Lightning uyumlu bir devre aracılığı ile çalışacağı yönünde. Bu da yüksek hızlı veri aktarımı ve hızlı şarj gibi özelliklerin mevcut olmayacağı anlamına gelebilir.

Eğer iddialar ve söylentiler doğruysa, iPhone 15'te tabiri caizse USB-C görünümlü bir Lightning bağlantı noktası karşımıza çıkabilir. 2024'te çıkış yapması beklenen iPhone 16'dan itibaren ise kullanıcıların USB-C'nin tüm özelliklerinden faydalanması bekleniyor.

Bu durumun sızıntıdan ibaret olduğunu ve şirket tarafından henüz doğrulanmadığını belirtelim. Bunun dışında henüz tam tarihi belli olmasa da şirketin önümüzdeki dönemlerde neredeyse tüm cihazlarından şarj girişini kaldıracağı ve yoluna kablosuz şarjla devam edeceği iddia ediliyor. Eğer bu söylenti de doğru çıkarsa AB'nin yeni kararı delinecek ve USB-C girişli iPhone modellerinin ömrü beklenenden kısa olacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!