Uraloğlu: Türk dünyası devletleriyle siber güvenlik tatbikatı yapacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk dünyası devletleriyle işbirliğini geliştirmek için siber güvenlik tatbikatı gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Uraloğlu, video konferans yöntemiyle Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlar Olağanüstü Toplantısı'na katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk dünyası devletleriyle işbirliğini geliştirmek için siber güvenlik tatbikatı gerçekleştirmeyi planladıklarını belirterek, "Dost ve kardeş ülkelerden katılımcılarla düzenleyeceğimiz bu tatbikatın, siber tehditlere karşı hazırlık seviyemize önemli katkılar sağlayacağının altını çizmek istiyorum." dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Uraloğlu, video konferans yöntemiyle Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlar Olağanüstü Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, siber güvenlik, e-devlet, uydu iletişimi ve fiber altyapının geliştirilmesi konuları öne çıktı.

Uraloğlu, ekonomiden sanayiye, savunmadan tarıma, eğitimden ulaşıma tüm sektörlerde verimliliği sağlamanın, bilgi teknolojileri ve iletişim hizmetlerinin etkin bir biçimde kullanımına bağlı olduğunu belirterek, haberleşme sektöründeki yatırımlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Mobil abone sayımız 90 milyonu, mobil penetrasyon oranımız ise yüzde 100'ü aşmış durumdadır. 90,6 milyon genişbant abonemiz mevcuttur. Fiber internet abone sayımız son bir yılda yaklaşık yüzde 18 artarak bugün 5,7 milyonun üzerine çıktı. Bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimde özellikle engelli gruplara ve bölgesel farklılıkları en aza indirmeye büyük önem verdik. Bölgeler arasındaki sayısal uçurumu azaltmak ve altyapıyı genişletmek için yaklaşık 4 bin kırsal yerleşim alanına sabit ve mobil genişbant altyapısı kurulumunu devlet olarak gerçekleştirdik."

Bilgi ve iletişim teknolojileri ile siber tehditlerin ortaya çıktığını aktaran Uraloğlu, siber saldırıların önceden bertaraf edilmesi ve gerekli tedbirlerin geliştirilmesi konusunda önemli adımlar attıklarını kaydetti.

Bakan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülke olarak ulusal siber güvenlik organizasyonumuzu kurduk. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz koordinasyonunda, ülkemizdeki kurum ve kuruluşlarımızda siber tehditlere karşı görev yapan ekiplerimizin sayısı 2 bin 150 ve buradaki uzman sayımız 6 bin 800'ün üzerine çıktı. Ayrıca dönemsel olarak üç adet Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı yayımlayarak, bu alanda stratejik yaklaşımımızı güçlendirmiş olduk. İşbirliğimizi geliştirmek adına yılın son çeyreğinde teşkilatımız bünyesinde bir siber güvenlik tatbikatı gerçekleştirme planımız bulunuyor. Dost ve kardeş ülkelerden katılımcılarla düzenleyeceğimiz bu tatbikatın, siber tehditlere karşı hazırlık seviyemize önemli katkılar sağlayacağının altını çizmek istiyorum. İlerleyen dönemlerde de bu ve benzeri çalışmalarla siber güvenlik alanında işbirliğimizin artarak sürmesini temenni ediyoruz."

Uraloğlu, dost ve kardeş ülke Kazakistan'ın önerisiyle gündeme gelen Türk Devletleri Teşkilatı Dijitalleşme Merkezi ve Türk metaverse fikrine değinerek, "Türk metaverse fikri, Türk dünyası için bilgi teknolojileri alanında yeni bir dönemin kapısını açacaktır. Bu ülkelerin teknolojik gelişimine ve ilerlemesine de katkı sağlayacaktır. Amacımız Türk devletlerinin dijital dönüşümüne katkıda bulunmak ve metaverse dünyasında söz sahibi olmasını sağlamaktır." görüşünü paylaştı.