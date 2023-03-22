UPDF ile PDF düzenlemek, açmak ve paylaşmak hiç olmadığı kadar kolay!

UPDF, Mac, Windows ve mobil platformlarda PDF dosyalarınızı okumak, düzenlemek ve paylaşmak için mükemmel bir çözümdür.

UPDF, Mac, Windows ve mobil platformlarda çalışan güçlü ve kullanıcı dostu bir PDF düzenleme yazılımıdır. Bu yazılım, PDF dosyalarınızı okumak, düzenlemek ve paylaşmak için mükemmel bir çözümdür. UPDF'nin tüm platformlarda kullanılabilir bir lisansı vardır ve bu sayede işlerinizi kolaylaştırır. UPDF'yi şu anda %50 indirimle edinebilirsiniz: buradan indirin.

UPDF PDF editörü şimdi %50 indirimde: PDF'lerinizi hızlı ve kolayca düzenleyin

UPDF ile belgelerinizi rahatça okuyabilir, yazdırabilir ve metin arayabilirsiniz. Ayrıca slayt gösterisi olarak görüntüleme özelliği sayesinde sunumlarınızı daha etkili hale getirebilirsiniz. UPDF'nin kullanıcı dostu arayüzü sayesinde metin, görsel, bağlantı, filigran, arka plan ve başlık/altlık düzenlemeleri yaparak PDF'lerinizi profesyonel bir şekilde düzenleyebilirsiniz.

UPDF'nin güçlü yorum ekleme özellikleri sayesinde, PDF belgelerinizdeki önemli noktaları vurgulayabilir, altını çizebilir veya üstünü çizebilirsiniz. Yapışkan notlar, damgalar ve etiketler ile belgelerinize ek bilgiler ekleyebilirsiniz. Ayrıca şekil ve kalem araçlarıyla çizimler yaparak belgelerinizi zenginleştirebilirsiniz.

OCR teknolojisi sayesinde taranmış PDF'lerde metin tanıma ve dönüştürme işlemleri gerçekleştirilebilir. UPDF, 38 dilde metin tanıma desteği sunarak evrensel bir kullanım imkanı sağlar. İzin ve açılış şifreleriyle belgelerinizi güvence altına alabilir, belgelerinize imza ekleyebilir ve e-posta veya bağlantı yoluyla paylaşarak işbirliğini güçlendirebilirsiniz.

PDF belgelerinizi düzenlemek ve organize etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. UPDF ile sayfaları yeniden sıralayabilir, siler, ekleyebilir, bölebilir, çıkarabilir ve döndürebilirsiniz. Formları doldurmak, PDF dosya boyutunu azaltmak ve birden fazla dosyayı tek bir PDF'te birleştirmek artık çok daha hızlı ve kolaydır.

UPDF Bulut özelliği, farklı cihazlar ve platformlar arasında PDF'lerinizi düzenleme, yükleme ve senkronize etme imkanı sunar. UPDF Bulut'ta 10 GB ücretsiz depolama alanı ve dosya başına maksimum 2 GB boyut desteğiyle dosyalarınızı güvende tutabilirsiniz.

UPDF, Adobe Acrobat ile karşılaştırıldığında benzer özelliklere sahip olmasına rağmen, daha uygun bir fiyatla sunulmaktadır. UPDF ve Adobe Acrobat arasındaki karşılaştırmalı tabloyu görmek için bu bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz. Bu sayede hangi PDF düzenleme yazılımının sizin için en uygun olduğuna karar verebilirsiniz.

Uygulama aynı zamanda mobil cihazlar için de kullanılabilir. Şu an için Android ve iOS sürümleri, masaüstü sürümündeki tüm özellikleri sunmamaktadır, ancak önümüzdeki ay Android platformu için daha fazla özellik eklenmesi planlanmaktadır. Bu sayede, farklı cihazlarınızda UPDF'nin sunduğu tüm özelliklerden yararlanabileceksiniz.

Genel kullanım alanlarına bakacak olursak; öğrenciler, öğretmenler, iş insanları, akademisyenler ve diğer profesyoneller için UPDF, günlük PDF işlemlerinde zaman ve çaba tasarrufu sağlamaktadır. Belgelerinizi düzenlemek, işbirliği yapmak ve paylaşmak için UPDF, esnek ve güçlü bir çözüm sunar.

Bugün saat 13: 00'te başlayacak olan özel bir kampanya ile UPDF'yi %50 indirimle satın alabilir ve UPDF Bulut'ta 10 GB ücretsiz depolama alanından yararlanabilirsiniz. Ayrıca satın alımınızla beraber ücretsiz "PDF Password Remover" ürünü de elde edebilirsiniz.Bu fırsattan yararlanmak için bu bağlantıya tıklayarak indirme işlemine başlayabilirsiniz. UPDF ile PDF belgelerinizi yönetmek ve düzenlemek artık çok daha kolay ve verimli olacak.