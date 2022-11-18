Ünlü havayolu şirketi Pegasus için satış kararı!

Esas Holding ve bazı hissedarlar Pegasus'taki paylarının yüzde 7'sinin satış işleminin tamamlandığını duyurdu.

İstanbul merkezli havayolu şirketi Pegasus hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Şirketin yüzde 62,91'lik kısmını elinde bulunduran Esas Holding ve bazı hissedarlar paylarının yüzde 7'sinin satış işleminin tamamlandığını duyurdu. Konuyla ilgili KAP'a yapılan açıklamayla söz konusu satış işleminin detayları gözler önüne serildi.

Pegasus'un yüzde 7'si satıldı

Esas Holding'in çıkarılmış sermayesinin yüzde 6,25'ine tekabül eden 6.393.732 payı ve Ali Sabancı, Emine Kamışlı, Kazım Köseoğlu ve Can Köseoğlu'nun sahip olduğu çıkarılmış sermayenin yüzde 0,75'ine tekabül eden 767.250 adet payı dahil olmak üzere toplamda 7.160.982 adet payın nitelikli kurumsal yatırımcılara hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle satışının tamamlandığı duyuruldu.

İşlem kapsamında satış fiyatı pay başına 315 TL olarak belirlendi ve işlemden elde edilen brüt hasılat ise yaklaşık 2.6 milyar TL'ye (2.255.709.330 TL) tekabül ediyor. Satış sonrası Esas Holding'in Pegasus'taki hissesi yüzde 56,66 ve gerçek kişi pay sahiplerinin şirketteki payı yüzde 1,82 olarak açıklandı. Öte yandan satış işleminde Goldman Sachs ve JP Morgan Securities'in "Talep Toplayıcılar" olarak rol aldığını belirtelim.

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Son olarak açıklamada yüzde 6,25'lik hissesini satan Esas Holding'in Pegasus'un çogunluk pay sahibi kalmaya devam edeceğinin ve yönetim kontrolünü sürdüreceğinin altı çizildi. Öte yandan holdingin Pegasus'a olan bağlılığının ve desteğinin devam edeceği belirtildi.

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