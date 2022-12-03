Ünlü gazeteci, büyük skandalı açıkladı: Twitter Dosyaları

Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda yeni bir moderasyon sistemi kuracağını açıklayarak bazı çalışanların işine son verdi. Ünlü gazeteci Matt Taibbi, "Twitter Dosyaları" adını verdiği bir Tweet zinciri yayınladı. Hunter Biden'ın bilgisayarı hacklenerek elde edildiği belirtilen belgeler, 2020 ABD seçimlerinde yaşanan skandalları içeriyor.

Taibbi: "Twitter Dosyaları, platformun içler acısı durumunu gösteriyor."

Twitter moderasyon ekibinin şirket için geliştirilen bazı araçlar ile yayınlanan bilgilere müdahale ettiği ve sildiği biliniyor. Taibbi'nin iddiasına göre Twitter, ilkk olarak spam ve dolandırıclık ile mücadele için geliştirilen yazılımlar ile siyasilere hizmet veriyor.

14 Ekim 2020'de New York Post, Hunter Biden'ın terk edilmiş dizüstü bilgisayarının içeriğine dayanan bir ifşa olan gizli e-posta yazışmalarını yayınladı. Twitter, bu durum için olağanüstü adımlar attı. Paylaşılan linkleri kaldıran moderasyon ekibi, içeriğin "güvenli olmadığına" dair uyarılar yayınladı. Bu durum, şimdiye kadar sadece birkaç kez kullanılmış özel mesaj yoluyla gönderimi engelleme noktasına kadar geldi.

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Beyaz Saray sözcüsü Kaleigh McEnany, konu hakkında tweet attığı için hesabına kilitlendi. Trump'ın kampanya görevlisi Mike Hahn ise bu duruma tepki gösterdi.

Birkaç kaynak, 2020'de federal kolluk kuvvetlerinden olası yabancı bilgisayar korsanlığı hakkında "genel" bir uyarı duyduğunu belirtti. Ancak Hunter Biden'ın hacklenmesinde herhangi bir hükümet müdahalesi olduğuna dair kanıt bulunamadığı için Trump ve ekibi suçlanamadı.

Taibbi tarafından paylaşılan bilgilere göre moderasyon ekibi, kararların tamamını Jack Dorsey'e haber vermeden aldı. Dorsey'in dosyalarında, siyasi yelpazedeki hesaplar için askıya alma ve diğer ılımlılık eylemlerini sorgulamak için müdahale eden çok sayıda örnek olduğu belirtiliyor.

Taibbi yaşanan skandal ile ilgili sızdırılan tüm e-postaları Twitter hesabı üzerinden yayınladı. Bununla birlikte Taibbi, Twitter Dosyaları serisinin devam edeceğini açıkladı.

Taibbi tarafından yayınlanan Tweet zincirinde şu ifadeler yer alıyor;

Twitter, anlayışına göre, anında kitle iletişimi sağlamak için mükemmel bir araçtı ve ilk kez gerçek zamanlı bir küresel sohbeti mümkün kıldı. Twitter, erken bir anlayışta, insanlara "engeller olmadan, anında fikir ve bilgi oluşturma ve paylaşma gücü" vererek misyonunu fazlasıyla yerine getirdi. Ancak zaman geçtikçe şirket yavaş yavaş bu engelleri eklemek zorunda kaldı. Konuşmayı kontrol etmeye yönelik ilk araçlardan bazıları, spam ve finansal dolandırıcılık gibi şeylerle mücadele etmek için tasarlandı. Yavaş yavaş, zaman içinde, Twitter personeli ve yöneticileri bu araçlar için giderek daha fazla kullanım alanı bulmaya başladı. Dışarıdan kişiler, şirkete konuşmayı da manipüle etmesi için dilekçe vermeye başladı: önce biraz, sonra daha sık, sonra sürekli. 2020'ye gelindiğinde, bağlantılı aktörlerin tweet'leri silme talepleri rutin hale geldi. Bir yönetici diğerine şöyle yazardı: "Biden ekibinden incelenecek daha çok şey var." Cevap geri gelirdi: "İşlendi." Ünlüler ve bilinmeyenler, bir siyasi partinin emriyle kaldırılabilir veya incelenebilir. Her iki tarafın da bu araçlara erişimi vardı. Örneğin 2020'de hem Trump Beyaz Saray'dan hem de Biden kampanyasından gelen talepler alındı ve yerine getirildi. Bu sistem dengeli değildi. Temaslara dayanıyordu. Twitter ezici bir çoğunlukla tek bir siyasi yönelime sahip insanlardan oluştuğu için, sağdan çok sola (yani Demokratlara) açık daha fazla kanal, şikayet etmenin daha fazla yolu vardı.