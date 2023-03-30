Üniversiteler açılacak mı? Belli oldu!

YÖK Başkanı Özvar "Üniversiteler açılacak mı?" sorusun cevaben yeni açıklamalarda bulundu. İşte konuyla ilgili detaylar...

Yükseköğretim Kurumları Başkanı (YÖK) Özvar canlı yayında üniversitelerle ilgili yeni kararları açıkladı. Açıklanan kararlar arasında üniversitelerin online eğitime devam edip etmeyeceği de yer alıyordu. Peki üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze eğitim mi olacak? Sınavlar online mı olacak? İşte detaylar…

Üniversitelerle ilgili YÖK'ün açıklaması!

YÖK Başkanı Özvar önce Twitter hesabından konuyla alakalı açıklamalar yapmak için canlı yayına çıkacağını bildirdi. Twitin ardından canlı yayına çıkan Özvar 3 Nisan 2023 tarihinden itibaren üniversiteler de isteyen öğrenciler online isteyen öğrencilerin de yüz yüze şeklinde eğitimlerine devam edecekleri hibrit sisteme geçtiklerini bildirdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Özvar isteyen öğrencilerin okullarına gidip derslere hibrit şekilde katılabileceklerini bildirdi. Üniversitelerde sınavlarınsa online olacağını belirtti. Ayrıca öğrencilerde devam şartının aranmayacağı bildirildi. KYK yurtları hakkındaysa bir açıklama gelmedi.

ÖSYM'den yeni karar: Sınav yapmamaktan vazgeçti!

Deprem sebebiyle online eğitime geçilmişti!

6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle üniversiteler uzaktan eğitime geçmişti. KYK yurtlarındaki kapasitenin depremzede vatandaşlarımızın kullanımına açılması için alınan bu karar ile 160 bin vatandaşımızı yurtlarda ağırladık.

Aradan geçen 2 aya yakın süreçte uzaktan eğitim yapan üniversiteler için yeni kararlar alınmaya başlandı. Alınan ilk kapsamlı kararda üniversitelerin uzaktan eğitime devam etmesi, Nisan ayı başlarında da hibrit seçeneğinin değerlendirileceği yeni bir toplantı yapılacağı bildirilmişti.

"Üniversiteler açılacak mı?" konusuyla alakalı toplantı bugün gerçekleşti. Alınan kararlar doğrultusunda üniversiteler hibrit eğitime geçiş yaptı. Hibrit eğitime geçilmesi ile birlikte öğrencilerden devam zorunluluğu kaldırıldı. Yapılacak olan sınavlarınsa online olarak yapılması kararlaştırıldı.

Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!