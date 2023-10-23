Üniversite öğrencilerine vergisiz cihaz desteği: vivo Y27 ve Y17S inceleme

Üniversite öğrencilerine vergisiz akıllı telefon, tablet ve bilgisayara yönelik cihaz desteği verilecek. vivo Y27 ve Y17S modelleri fiyat performans açısından incelendi ve cazip olduğu belirtildi.

Üniversite öğrencilerin gözü kulağı vergisiz akıllı telefon, tablet ve bilgisayara çevrildi. Beklendiği gibi olmasa da 9 bin 500 lirayı geçmeyen cihazlar için 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği verilecek. Görünen o ki ülkemizde önemli bir pazarı elinde bulunduran vivo, bu kampanya dahilinde alınabilecek en güçlü cihazları üretiyor.

vivo Y27 ve Y17S inceleme!

vivo Y27 ve vivo Y17S modellerini fiyat performans açısından incelediğimizde oldukça cazip olduğunu söyleyebiliriz. Cihazlar, ülkemizde yürürlüğe girecek olan öğrencilere vergisiz telefon kapsamına da girecek fiyatlarla listeleniyor. Ek olarak vivo Y27'in Y17S'e göre daha yüksek donanıma sahip olduğunun altını çizelim.

vivo Y17S modeline baktığımız zaman ön panelinde bizleri 6.56 inç IPS LCD panel karşılıyor. MediaTek Helio G85 işlemcisinden güç alan cihazın 4GB ve 6GB RAM seçeneklerine 128GB depolama eşlik ediyor. Cihazın 5.000 mAh bataryası 18W hızlı şarj desteğine sahip. Orman Yeşili ve Işıltılı Mor renk seçenekleriyle kullanıcı karşısına çıkan modelin 4GB'lık versiyonu 7.999 TL'den satışa sunuluyor.

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vivo Y27'ye baktığımız zaman ön tarafta 6,78 inç AMOLED ekran görüyoruz. MediaTek Dimensity 7200'e sahip modelin 50 Megapiksel ana kamerası bulunuyor. Cihazı, 66W hızlı şarjı destekleyen 4600 mAh batarya besliyor. Deniz Mavisi rengiyle gelen cihazın fiyatı ise 6 GB RAM ve 128 GB depolamalı sürümü 9 bin 999 TL'den listeleniyor.

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