Unity, oyun yapımcıları için yeni ücret politikaları açıkladı ancak stüdyoların tepkisi üzerine bu politikadan vazgeçildi. Şirketin prestiji zarar gördü ve CEO'ya fatura kesildi. Eski Red Hat başkanı James M. Whitehurst, geçici CEO olarak atandı.

Unity CEO'su istifa etti, şirketin prestiji yerle bir oldu

Yavaş yavaş bir oyun içi reklam firmasına dönüşen Unity, Eylül ayında oyun yapımcıları için kafa karıştırıcı yeni bir dizi ücret açıkladı, ancak stüdyoların Unity motorunu ileriye dönük olarak terk etme ültimatomlarının ardından bu politikadan vazgeçildi. Tabii şirketin prestiji çoktan yerle bir olmuştu. Fatura da Ceo'ya kesildi.

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IBM tarafından satın alınan açık kaynak yazılım şirketi Red Hat'in eski başkanı James M. Whitehurst, Unity yönetim kurulu uzun vadeli yeni bir CEO ararken Riccitiello'dan görevi geçici CEO olarak devralacak. Riccitiello bir basın açıklamasında şöyle diyor:

"Yaklaşık on yıldır Unity'ye liderlik etmek ve Şirketin büyümesinde önemli rol oynayan çalışanlarımıza, müşterilerimize, geliştiricilerimize ve iş ortaklarımıza hizmet etmek bir ayrıcalıktı. Bu geçiş sürecinde Unity'yi desteklemeyi ve Şirketin gelecekteki başarısını takip etmeyi dört gözle bekliyorum."

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Riccitiello, Electoronic Arts'tan ayrıldıktan kısa bir süre sonra 2014 yılında Unity'ye katıldı. Oyun motoru şirketinin tek seferlik lisans ücretlerinden sürekli abonelik modeline geçişi sürecini yönetti, 2020'de halka arzı başlattı ve 2022'de uygulama içi para kazanma firması IronSource da dahil olmak üzere bir dizi satın alma gerçekleştirdi. Unity ilk halka arz edildiğinde hisse senedi fiyatı 68 dolar civarındaydı. Bugün ise 30 doların biraz üzerinde.

Bir zamanlar bağımsız oyun alanında yaratıcılık ve deneysel tasarım patlamasıyla eşanlamlı olan Unity, yeni para kazanma stratejisinin beceriksizce uygulamaya konmasının tonlarca oyun yapımcısıyla köprüleri yakmasına sebep olmasıyla lekelendi. Yaklaşık bir ay sonra da Riccitiello'nun istifa haberiyle karşı karşıyayız.

İlk mesajlarda, oyun geliştiricilerinden, geriye dönük olarak da dahil olmak üzere, oyunları her yüklendiğinde ücret alınabileceği belirtilmişti. Daha sonra başkan ve genel müdür Marc Whitten tarafından yapılan özür açıklamasında, yeni şartların sadece 2024 yılından itibaren geçerli olacağı ve oyunları belirli bir gelir eşiğine ulaşmayan küçük stüdyolar için çok daha büyük istisnalar getirildiği belirtildi.

Ancak pek çok geliştirici için artık çok geçti. Şirkete duydukları güven çoktan geri dönülmez bir şekilde sarsılmıştı. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.