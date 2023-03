Unity, 16 yeni oyun ile GDC 2023'te!

Oyun Geliştiricileri Konferansı (GDC) 2023 kapılarını açtı. Etkinliğin başlaması ile birlikte birçok oyun şirketi de yeni teknolojilerini paylaştı. Başta gelen oyun şirketlerinden olan Unity de konferansa katılanlar arasındaydı. Başarılı şirket, yeni platformu ve onun üzerinde kurulan oyunları konferansta sundu.

GDC 2023'te yeni Unity oyunları deneyimlenebilecek

Unity standında bu sene dünyanın dört bir yanından farklı stüdyoların oluşturduğu 16 oyun yer alıyor. Unity'nin platformu ve hizmetlerinden yararlanarak geliştirilen oyunlardan bazıları konferans boyunca uygulamalı olarak deneyimlenebilecek.

Bu oyunlardan biri olan FEROCIOUS, yemyeşil araziler, büyüleyici deniz manzaraları ve korkunç yaratıklarla dolu gizemli bir dünya sunarken Unity'nin High Definition Render Pipeline (HDRP), Shader Graph ve VFX Graph teknolojilerinden yararlanıyor. Leonard Saalfrank tarafından geliştirilen nefes kesici bir hayatta kalma nişancı oyunu olan FEROCIOUS'u Unity standında deneyimlemek mümkün olacak.

En özgün boks oyunlarından biri olan Undisputed da konferans boyunca mercek altında olacak. Steel City Interactive tarafından geliştirilen oyun, Unity'nin HDRP ve Animation Rigging teknolojilerinden yaralanarak sınırları zorlayan çarpıcı görseller ve sarsıcı bir aksiyon sunuyor.

Bunların yanı sıra Unity standında Bleak Sword, Breachers, Death Carnival, Highwater, Immortality, Kerbal Space Program 2, MARVEL SNAP, Mighty DOOM, Please, Touch the Artwork, Ship of Fools, Subway Surfers, Tall Man Run, Warhammer 40,000: Tacticus ve henüz adı açıklanmayan bir Atari oyunu yer alacak.

Tüm bunlara ek olarak, Unity bugün GDC'ye katılmayanlar için ilham verici ve eğitici materyallere anında erişim sağlayan tamamen yeni Made with Unity çevrimiçi merkezini tanıttı. Geliştiriciler Made with Unity programına katılarak geniş Unity topluluğu arasında yer alabilecek ve oyunlarını değerlendirmeye sunabilecekler.

Unity bu yılki GDC etkinliğinde yeni oyunları tanıtmasının yanı sıra oyun geliştiricilerine yönelik önemli planlarını da duyurdu. Peki siz Unity ve yeni oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.