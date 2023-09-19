Unipoly Games, oyun içi kripto para birimlerini kullanıma sunuyor

Unipoly Games'in Kurucu ve CEO'su Emir Emad, oyuncuların dünyanın her yerindeki diğer oyunseverlerle takas edebildikleri ve ürün, hizmet, karakter tasarımı veya özellik satın alabildikleri oyun içi kripto para birimlerini benimsediklerini söyledi. Unipolycoin adlı kripto para birimi, Raidfield 2 oyununda kullanıma açıldıktan sonra 2023 sonuna kadar 3 yeni oyunda, 2024 sonuna kadar ise 100 oyunda kullanılabilecek.

Halihazırda yüz binlerce oyuncunun oyunlarda geçen kripto para birimlerini kullandığını söyleyen Unipoly Games'in Kurucu ve CEO'su Emir Emad, "Oyuncular, dünyanın her yerindeki diğer oyunseverlerle, oyunun dışına çıkmadan takas edebildikleri, karşılığında ürün, hizmet, karakter tasarımı veya özellik satın alabildikleri kripto para birimlerini benimsemeye istekli. Zira oyun içi kripto para birimler, tıpkı bir ülkenin para birimi gibi, o oyun sınırları içindeki her yerde kullanılabiliyor" dedi.

Oyun içi kripto para birimlerinin tam potansiyelini gerçekleştirebilmesinin, birlikte çalışabilir altyapılarla mümkün olacağını ifade eden Emad, "Oyun içi harcamaların geçer akçesinin kripto paralar olacağı bir geleceğe ilerlerken, birden fazla oyun oynayan ve her oyunda harcama yapan bir oyunseverden, kripto cüzdanında her oyun için ayrı kripto para birimini tutmasını beklemek kullanıcı dostu bir yaklaşım değil. Blokzinciri teknolojisinin odağında merkeziyetsizlik ve birlikte çalışabilirlik var. Türkiye oyun ekosistemini Web 3.0'a taşımayı görev edinmiş ve bu doğrultuda bir kuluçka merkezi gibi çalışan bir firma olarak blokzincirinin doğasına uygun bir biçimde geliştirdiğimiz ekosistem kripto para birimimiz 'Unipolycoin' burada devreye girecek. Halihazırda 2 milyon kullanıcıya hitap eden 'Raidfield 2' oyununda kullanıma açtığımız bu kripto para birimi, 2023 sonuna kadar 3 yeni oyunda, 2024 sonuna kadar ise 100 oyunda kullanılabilecek. Bu sayede hem oyun deneyimi iyileşecek hem de kazanç potansiyeli ortaya çıkacak" diye konuştu.

"EĞLENCE VE KRİPTO DÜNYASINI ORTAK BİR EKOSİSTEMDE BULUŞTURACAK"

Blokzincirini video oyunlarda tam potansiyeliyle kullanmanın oyun geliştiricileri, stüdyolar, oyunseverler ve oyun yayıncıları açısından ortak bir ekonomik değer oluşturmak olduğunu belirten Emad, "Yol haritasını, teknik dokümanını ve ekonomik çerçevesini internet sitemizde paylaştığımız 'Unipolycoin'; onlarca oyunu, binlerce oyuncuyu birbirine bağlayarak eğlence ve kripto dünyasını ortak bir ekosistemde buluşturacak. 100'e yakın oyunda aynı ekosistem kripto para birimini kullanmak, söz konusu kripto para birimine yönelik talebi de artıracağından, Unipolycoin'in değer kazanma potansiyeli sunan bir dijital varlığa dönüşeceğine inanıyoruz. Oyun ekonomisinde yeni bir sayfa açmasını beklediğimiz Unipolycoin'in, küresel oyun sektörünün hayalini kurduğu ortak kripto para birimi olması için çalışmayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.