UNDP ve Japonya, Hatay ve Kahramanmaraş'ta enkaz dönüştürme tesisleri kuracak

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Japonya Hükümeti, yıkıcı 6 Şubat depremlerinde en ağır yıkıma uğrayan illerden ikisi olan Hatay ve Kahramanmaraş'ta son teknoloji enkaz dönüştürme tesisleri kurmaya yönelik 130,6 milyon TL'lik (700 milyon Japon Yeni) anlaşmayı imzaladı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Türkiye'ye yönelik 2023 yılı Hibe Yardımı İşbirliği Projesini, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile iş birliği içinde hayata geçirmek amacıyla, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ile birlikte imza töreni düzenledi.

Toplam maliyeti 700 milyon Japon Yeni olan ve bir yıl içinde hayata geçirilecek bu proje ile 2023 yılı Şubat ayında Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen depremlerde özellikle büyük hasar gören Hatay ve Kahramanmaraş illerinde, asbest ve benzeri zararlı atıkları da ihtiva eden enkazın toplanacağı ve geçici olarak depolanacağı alanlar belirlenecek. Enkazın kaldırılması ve yönetilmesine ilişkin planlar yapılacak. Ayrıca enkaz atıklarının geri dönüşümünün gerçekleştirileceği 2 tesis kurulacak ve 4 adet mobil moloz kırıcı temin edilecek.

Büyükelçi Takahiko yaptığı konuşmada, "Öncelikle, 6 Şubat'ta Türkiye'nin Güneydoğusunda meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere bir kez daha yürekten rahmet diler, deprem mağdurlarına geçmiş olsun dileklerimi sunarım. Bu depremde yaklaşık elli bin kişi hayatını kaybetti ve birçok kişi halen evlerinden tahliye edilmiş durumda yaşıyorlar. Ayrıca molozlar asbest gibi zararlı maddeler içerdiğinden, bundan sonraki süreçte bu alanların yakınlarında yaşayanların ve moloz kaldırma işini yapacak kişilerin sağlıkları için tehlike arz ettiği endişesi mevcuttur. Sağlık hasarını önlemek ve toparlanma sürecini hızlandırmak amacıyla Japonya Hükümeti'nin, depremden büyük ölçüde etkilenen Kahramanmaraş ve Hatay illerine 700 milyon Japon Yeni değerinde bir destek sağlamaya karar vermiş olduğunu buradan resmi olarak duyurmak isterim" ifadelerini kullandı.

Bu projenin deprem enkazının çevreye duyarlı şekilde kaldırılması ve işlenmesi ile Türkiye ekonomisini destekleyen sağlam bir sosyal altyapı inşasına katkıda bulunacağını belirten Takahiko, "Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve afet atıklarının uygun bir şekilde yönetimi hususunda bilgi sahibi olan UNDP ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilecektir.2011 senesindeki Büyük Doğu Japonya Depremi sırasında Türkiye tarafından görevlendirilen ekip, başka ülkeler tarafından görevlendirilmiş olanlar arasında Japonya'da en uzun süreli arama-kurtarma faaliyeti gerçekleştirmiş ekiptir. En son, Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen deprem sonrasında ise Japonya'dan arama-kurtarma faaliyetleri başta olmak üzere, çeşitli alanlarda destek sağlanmıştır. Bundan sonra da Japonya bu tür faaliyetleri sürdürmeyi planlamaktadır. "Dost, kara günde belli olur" atasözünde olduğu gibi, bu eşi benzeri görülmemiş deprem felaketine yönelik destek ve yeniden yapılanma çalışmalarının ikili ilişkileri daha güçlendirdiğini hissediyorum" diye konuştu. - ANKARA