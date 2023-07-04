Ulutek Teknopark'ta Bilişim Firması Kodlama Eğitim Seti ve Robot Geliştiriyor

Ulutek Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyet gösteren bilişim firması, kodlama eğitim seti, asistan robot ve insansı biyonik robot geliştiriyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, yazılım sektöründe 2002'den bu yana hizmet veren İnno Mobil Bilişim Teknolojileri, Ulutek Teknopark avantajlarını kullanarak kodlama eğitim seti, asistan robot ve insansı biyonik robot üzerine çalışmalar yürütüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen firmanın kurucusu Adem Aksu, 2015'te "SMS Gateway Projesi" ile Ulutek Teknopark'a giriş yaptıklarını ifade etti.

Aksu, üç projeyi tamamladıklarını ve şu anda bir projenin devam ettiğini belirterek, "İngiltere'de de şirket kurduk. Devam eden projemiz üç fazdan oluşuyor. İlk faz biyonik robot kodlama eğitim setleri. Robotik kodlama eğitimini daha gerçekçi ve erişilebilir hale getirecek. Öğrencilerin becerilerini geliştirecek ve teknolojiye ilgilerini artıracak platformları barındıracak. İkinci faz ise asistan robot. Yapay zeka ile entegre global veya kapalı devre konuşan asistan robot sesi metne, metni sese çevirerek konuşacak. Üçüncü faz ise insansı biyonik robot Ar-Ge projemizi üniversitelerdeki anatomi anabilim dalı uzmanlarıyla iş birliği yaparak geliştiriyoruz. Ar-Ge çalışmasıyla gerçek insan boyutlarında ve hareket kabiliyetleri yüksek bir robot geliştireceğiz." açıklamasında bulundu.

İlk faz çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Aksu, eylül ayında ürünleri piyasaya çıkarmayı düşündüklerini, sonrasında ikinci faz çalışmalarının başlayacağını aktardı.

Yüksek kalitede, kullanıcı dostu robotik kodlama eğitim setleri tasarlayarak öğrencilerin temel kodlama becerilerini geliştirmenin yanı sıra elektronik ve mühendislik becerilerini geliştirecek pratik deneyimler de sunmayı amaçladıklarına değinen Aksu, şunları kaydetti:

"Projenin ilk fazı için öz kaynaklarımızı kullandık. İkinci ve üçüncü faz için yatırımcılarla görüşmelerimiz başladı. Beklenenin üzerinde ilgi gördü. ULUTEK bünyesinde yer alan yazılım, elektronik ve makine konularında tecrübeli firmaların fikirleri de projemizi geliştirmemize imkan sağlıyor. Yine Ulutek Prototipleme Merkezi de projemize büyük katkı sunuyor. Bu desteklerle ilk olarak biyonik robotumuzu insan boyutlarında tasarlamak ve yürütmek istiyoruz. Ardından yapay zeka destekli görüntü işleme konusunda çalışma yapmak istiyoruz. Robotik kodlama eğitiminde lider marka olmak, uluslararası pazarda söz sahibi olmak amacındayız. Biyonik robot üreticileri arasında da yer almak istiyoruz. Robotumuz, havaalanlarında, restoranlarda, fuar alanlarında, hastanelerde kullanılarak hayatı kolaylaştıracaktır."