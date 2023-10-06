Uluslararası Uzay Kongresi 2026'da Antalya'da yapılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dünyanın en büyük küresel uzay etkinliği olan Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC) 2026 yılında Antalya'da yapılacağını duyurdu. Bu etkinlikte neler göreceğiz ve kimler katılacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dünyanın en büyük küresel uzay etkinliği olan Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC) 2026 yılında Antalya'da yapılacağını duyurdu. Peki bu etkinlikte neler göreceğiz ve kimler katılacak?

Uluslararası Uzay Konferansı, Antalya'da gerçekleşecek!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yer alan Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Büyütech Türkiye'nin İlk Kamera Sistemleri Üretim Tesisi Açılış Töreni"nde konuşan Bakan Kacır, Azerbaycan'dan güzel bir haber aldıklarını belirterek şunları söyledi:

"Uluslararası Uzay Konferansı dünyada gerçekleşen en büyük uzay etkinliği. Bu konferans bu yıl Azerbaycan'da Bakü'de gerçekleşiyor. Biz, 2026'da bu büyük etkinliğin Antalya'mızda gerçekleşmesi için aday olmuştuk ve bu adaylık süreci ile ilgili bir yarış içindeydik.

Az önce arkadaşlarım arayarak bildirdiler ki Türkiye'miz bu yarışı kazandı ve 2026'da dünyanın en büyük uzay kongresine Antalya ev sahipliği yapacak. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Bu bizim ortak başarımızdır, ortak iftihar kaynağımızdır.

Bu başarılar, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına Sayın Cumhurbaşkanımızın iddiası ve ifadesiyle; "Türkiye Yüzyılı'na adım atarken hep birlikte inşa ettiğimiz bilim, Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin, girişimcilik ekosisteminin başarısıdır.

Bu başarılar bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz başarıların dünya tarafından dikkatle takip edilmesinin neticesinde elde ettiğimiz başarılardır. Ben inanıyorum ki hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nda çok daha büyük işlere imza atacağız."

Bakan Kacır, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da şunları söyledi:

"Dünyadaki en büyük uzay konferansı Uluslararası Uzay Konferansı #IAC2026'nın seçme süreci tamamladı, kazanan #Antalya'mız oldu. 70'den fazla ülkeden 10 binden fazla katılımcıyla bu etkinlik, Türkiye'de şimdiye kazar düzenlenmiş en büyük uluslararası bilimsel organizasyon olacak.

#MilliUzayProgramı'yla adım adım gerçekleştirmekte olduğumuz projeler, tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam edecek. Adaylık sürecimize en büyük desteği veren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Uzay alanında çalışan neredeyse bütün önemli kurum ve şirketlerin bir araya geleceği kongre ve fuarın şimdiden, Antalya'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

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