Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Üçüncü Kez Sızıntı Yaşandı

Son yıllarda ülkeler arasında büyük bir uzay çalışması rekabeti söz konusu. Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), bugün korkutan bir açıklamayla gündeme geldi. Buna göre Rus kozmonotların bulunduğu kısımda üçüncü bir sızıntı yaşadı. İşte detaylar!

iki radyatörden birinin uzaya amonyak sızdırdığı ortaya çıktı!

Rusya, bu yıl uzay çalışmaları kapsamında birçok sorunla karşı karşıya kaldı. Bugün ortaya çıkan haberlere göre Rusya'nın Nauka modülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) hatalı donanım nedeniyle yeni bir sızıntı yaşadı.

Bir blog yazısında Nauka'nın modülün dışına monte edilen yedek radyatörünün, 9 Ekim saat 13.00'da soğutma sıvısı sızdırdığı ifade edildi. Söz konusu sızıntı, 9 Ekim'de uçuş kontrolörlerinin Nauka modülünde bir alarm fark edilmesiyle ortaya çıktı.

Asteroit yolcusu kalmasın: Nasa'nın Psyche uzay aracı yola çıkacak!

Nasa astronotu Jasmin Moghbeli, modülün iki radyatöründen birinin uzaya amonyak sızdırdığını görselle doğruladı. Bu sızıntı 2022'nin sonunda Rus Soyuz kapsülüne çarpan sızıntı kadar etkili değil. NASA ise olay sonrasında mürettebatın hiçbir şekilde tehlikede olmadığını belirtti.

Öte yandan operasyonların şu anlık her zamanki gibi devam ettiği ortaya çıktı. Roscosmos, mühendislerin sızıntının nedenini araştırdığını söyledi. Olay, istasyona park edilmiş Rus uzay aracından yakın zamanda gelen soğutma sıvısı sızıntısının ardından geldi. Bu sızıntıların sorumlusu olarak ise küçük meteorlar gösterildi.

Peki, siz uzay sızıntı olayı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!