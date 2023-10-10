Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Soğutma Sıvısı Sızıntısı Meydana Geldi

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) modüllerinden birinde soğutma sıvısı sızıntısı meydana geldiğini bildirdi.

CNN'nin haberine göre, Roscosmos'un Telegram'da yapılan paylaşımında, soğutma sıvısı sızıntısının, UUİ'nin Rus kontrolündeki bölümde bulunan "Nauka" modülündeki bir radyatör devresini etkilediği belirtildi.

Paylaşımda, modülün ana termal kontrol devresinin "normal çalıştığı" ve mürettebat ile istasyonun "tehlike altında olmadığı" bilgisi verildi.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Houston'daki ajans yetkililerinin, dün yerel saatle 13.00'te Nauka modülündeki "iki radyatörden birinden pullar çıktığını gözlemlediğini" aktardı.

NASA, uzay istasyonundaki mürettebatın, potansiyel sızıntı konusunda bilgilendirildiğini belirtirken, NASA astronotu Jasmin Moghbeli de pencerelerden gelen pulların varlığını doğruladı.

Sızıntının nedenine dair değerlendirmelerin devam ettiği kaydedildi.

"Soyuz" isimli Rus uzay araçlarından birinde 2022'nin sonlarında UUİ'ye bağlıyken soğutma sıvısı sızmasının ardından Roscosmos, sorunun çözümü için yaklaşık bir yıldır çalışıyor.

Rus yetkililerce yapılan ve daha sonra NASA tarafından incelenen soruşturmada, söz konusu uzay aracına küçük bir cismin çarparak sızıntıya neden olduğu belirlenmişti.

Roscosmos, uzay aracındaki sızıntının ardından mürettebatını Rusya'ya geri getirmek için yedek bir kapsül fırlatmaya karar vermişti.