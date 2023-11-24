Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi Stratcom Summit 23 başlıyor. Biz de SDN ekibi olarak katılacağız. İşte tüm detaylar...

Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi 2023, stratejik iletişim alanında dünyanın önde gelen liderleri, uzmanları ve profesyonellerini "Hibrit Tehditlerle Küresel Mücadele: İstikrar. Güvenlik. Dayanışma." temasıyla 24-25 Kasım 2023 tarihleri arasında İstanbul'da yeniden bir araya getiriyor. Etkinliğe, SDN ekibi olarak biz de katılım sağlayacağız. Peki bu etkinlikte neler göreceğiz?

Stratcom Summit 23 hakkında her şey!

Uluslararası alanda belirsizliklerin, insani ve çevresel krizlerin çoğaldığı, bölgesel istikrarsızlıkların arttığı bir dönemde Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi; dezenformasyonla mücadeleden yeni teknolojiler ve yapay zekaya, krizler ve fırsatlar karşısında uluslararası dayanıklılığın inşasından, hakikat odaklı şeffaf ve açık iletişim anlayışına pek çok konuyu ele alacak.

Zirve, hakikat krizinin tırmandığı bir dönemde devletlerin, kuruluşların ve vatandaşların karşılaştığı risk ve fırsatlara yönelik politika geliştirme, koordinasyon ve yönetişimi konuşmak üzere yenilikçi ve esnek bir platform sunuyor.

Konuşmacılar arasında ise Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Dr. Hakan FİDAN, Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin ALTUN, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay KILIÇ, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti İletişim ve Siyasal İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Walid Ammar ELLAFI, Lübnan Enformasyon Bakanı Ziad MAKARY, Birleşmiş Milletler Küresel İletişim Başkanı Melissa FLEMING, CEO, Global Persuasion Strategies Dr. Nancy SNOW, Ulusal Pakistan Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Maria Saifuddin EFFENDİ gibi isimler yer alıyor.

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