Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nin son günü başladı!

Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi Stratcom Summit 23, stratejik iletişim alanında dünyanın önde gelen liderleri, uzmanları ve profesyonellerini "Hibrit Tehditlerle Küresel Mücadele: İstikrar. Güvenlik. Dayanışma." temasıyla 24-25 Kasım 2023 tarihleri arasında İstanbul'da bir araya getirdi. Etkinliğe SDN ekibi olarak biz de katılım sağladık. Bugün de ikinci ve son günü gerçekleşiyor. Peki neler göreceğiz?

Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi Stratcom Summit 23'ün 2. günü başladı!

Uluslararası alanda belirsizliklerin, insani ve çevresel krizlerin çoğaldığı, bölgesel istikrarsızlıkların arttığı bir dönemde Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi; dezenformasyonla mücadeleden yeni teknolojiler ve yapay zekaya, krizler ve fırsatlar karşısında uluslararası dayanıklılığın inşasından, hakikat odaklı şeffaf ve açık iletişim anlayışına pek çok konuyu ele alıyor.

Dün yapılan ilk oturumda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Dr. Hakan FİDAN, Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin ALTUN, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay KILIÇ ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti İletişim ve Siyasal İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Walid Ammar ELLAFI gibi isimler yer aldı.

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Bugün ise BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün açılış mesajıyla başlayan panel Lübnan Enformasyon Bakanı Ziad MAKARY'in Dezenformasyonla Mücadelede Kamu İletişimi konusuyla devam etti. Daha sonra TRT Genel Müdür Yardımcısı Ziyad Varol'dan UNESCO İletişim ve Enformasyon Genel Direktör yardımcısı Tawfik Jelassi'ye kadar birçok isim yer alacak

Günün son konuşmacısı ise 18.25-18.55 arası sahneye çıkacak olan ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan olacak. Teknolojinin Bizi Götürdüğü Bilinmez Yolculuk isimli panelde katılımcılara hitap edecek. Daha sonra kapanış konuşmaları gerçekleşecek ve panel sonlanacak.

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