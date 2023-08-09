Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler, Yapay Zeka Tüzüğü Hazırlıyor

Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) öncülüğünde, medyaya yönelik 'Yapay Zeka Tüzüğü' hazırlanması için 13 ülkeden 21 üyenin yer aldığı bir komite oluşturuldu. RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, 'Gazetecilik etiğini korumak ve yapay zekayı bilgi edinme hakkının hizmetine sunmak için sağlam ilkelere dayanan küresel bir taahhüde ihtiyacımız var' açıklamasını yaptı.

Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) öncülüğünde, medyaya yönelik "Yapay Zeka Tüzüğü" hazırlanması için 13 ülkeden 21 üyenin yer aldığı bir komite oluşturuldu. RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, "Gazetecilik etiğini korumak ve yapay zekayı bilgi edinme hakkının hizmetine sunmak için sağlam ilkelere dayanan küresel bir taahhüde ihtiyacımız var" açıklamasını yaptı.

Medya özgürlüğü için mücadele eden RSF, yapay zekanın medyada kullanımı konusunda tüzük geliştirme çalışması başlattı. RSF'nin öncülük ettiği "Medyada Yapay Zeka Tüzüğü" çalışmalarına, Free Press Unlimited (FPU), Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Etik Gazetecilik Ağı (EJN), Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Dünya Haber Yayıncıları Derneği (WAN-IFRA), Avrupa Yayıncılık Birliği (EBU), Medya Gelişimi için Küresel Forum (GFMD) ile uluslararası araştırmacı gazetecilik örgütleri ICIJ ve OCCRP gibi çok sayıda kuruluş ortaklık ediyor.

YAPAY ZEKA KOMİTESİ'NE 13 ÜLKEDEN 21 ÜYE

"Medyada Yapay Zeka Tüzüğü" çalışmaları için bu kuruluşlardan, Jodie Ginsberg, Aidan White, Frane Maroevic, Ruth Kronenburg gibi temsilcilerin de yer alacağı uluslararası bir komite de oluşturuldu. Komiteye de 2021 Nobel Barış Ödülü sahibi gazeteci Maria Ressa başkanlık edecek.

13 farklı ülkeden 21 üyenin yer alacağı komite, gazetecilik kuruluşları temsilcileriyle sınırlı olmayıp, her biri gazetecilik, dijital teknolojiler ve yapay zeka alanlarında akademi ve teknoloji dünyasında öne çıkmış isimleri de bir araya getirecek.

MEDYA, AKADEMİ VE TEKNOLOJİ DÜNYASINDAN İSİMLER

Bunlar arasında Charlie Beckett (London School of Economics – Britanya), Medya ve İletişim Bölümü öğretim üyesi), Emily Bell, (Columbia School of Journalism öğretim üyesi; ABD Tow Center for Digital Journalism Direktörü, Veysel Binbay (Asian Broadcasting Union – ABU – Malezya, teknoloji müdürü), Lisa Campbell (Independent Television Network –ITN- Britanya – İletişimler Müdürü), Camille François (Fransa - Columbia University School of International and Public Affairs Bölümü öğretim üyesi) gibi isimler yer alıyor.

Yapay zekanın sektör için tehlikesine de vurgu yapılan duyuru metninde, komitenin rolü, "yapay zeka tabanlı sistemlerin kullanımına ilişkin bilgi profesyonelleri için bir dizi ilke, hak ve yükümlülük geliştirmek" olarak tanımlanıyor.

DELOİRE: "SAĞLAM İLKELERE DAYANAN KÜRESEL BİR TAAHHÜDE İHTİYAÇ VAR"

RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire da yapay zeka tabanlı sistemlerin gazetecilik ve medya için çok önemli bir güçlüğü temsil ettiğini belirterek, "Ne yazık ki, herhangi bir kuruluşun bu araçları etik ve makul bir şekilde kullanması için yeterli teşvik bulunmuyor. Gazetecilik etiğini korumak ve yapay zekayı bilgi edinme hakkının hizmetine sunmak için sağlam ilkelere dayanan küresel bir taahhüde ihtiyacımız var. Maria Ressa başkanlığında ve seçkin temsilcilerin yer aldığı bir komisyon tarafından hazırlanan bu tüzüğün uluslararası bir referans olacağına inanıyoruz" dedi.

Kuruluşların listesi ise şöyle:

-Reporters sans frontières (RSF)

-Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU)

-Committee to Protect Journalists (CPJ)

-Ethical Journalism Network (EJN)

-Free Press Unlimited (FPU)

-Global Forum for Media Development (GFMD)

-International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)

-International Press Institute (IPI)

-Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)

-Union Européenne de Radio-Télévision (UER)

-World Association of News publishers (WAN-IFRA)