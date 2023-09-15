Uluslararası Kuluçka Merkezi'ne 300 Girişimci Başvurdu

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) tarafından kurulan Uluslararası Kuluçka Merkezi'nin (IIC), Türkiye Cumhuriyeti Yatırım Ofisi ve Bilişim Vadisi iş birliğiyle girişimcilere yönelik çağrısına 50'den fazla ülkeden 300 girişimci başvurdu.

ICYF açıklamasına göre, IIC, Türkiye Cumhuriyeti Yatırım Ofisi, Bilişim Vadisi ve ICYF arasında imzalanan üçlü anlaşma doğrultusunda kuruldu ve Mart 2022'den itibaren faaliyete başladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkelerindeki gençlerin yenilikçi girişimcilik gelişimini teşvik etmek ve yeteneklerini artırmaları amacıyla kurulan IIC, gençlere yönelik olarak fikir doğrulama, ekip oluşturma, tasarım düşüncesi, şirket kurulumu, ürün geliştirme, pazarlama, proje ve patent danışmanlığı, mentorluk, fonlara erişim, küresel yatırımcılar ve çevrimiçi eğitimleri verirken

Y Combinator modelini kullanarak 6 aylık birebir mentörlük eğitimi ile birlikte startupların uçtan uca bütün problemlerine çözüm sunarak pazar entegrasyonuna hazırlanmalarını sağlıyor.

Girişimcilere tam donanımlı özel ofis alanı, eğitim, danışmanlık hizmetleri, mentorluk ve koçluk, küresel ağ oluşturma, uluslararası programlar ve yatırım zirvelerine katılma, yatırımcılara erişim gibi imkanlar sunulan 6 aylık programlara katılmak için bugüne kadar 50'den fazla ülkeden 300'den fazla başvuru yapıldı.

Uzmanlardan oluşan jüri tarafından bu başvurular arasında Katar, Lübnan, Mısır, Azerbaycan, Pakistan, Suriye ve Türkiye'den 15 girişimci seçildi. Girişimciler, projelerini bugün düzenlenen Demoday'de yatırımcılara tanıttılar.

Türkiye startup ekosisteminin önemli oyuncuları, kuluçka merkezleri ve hızlandırıcılar, yatırımcılar ve başarılı girişimciler, önemli şirket sahiplerinin katılım sağladığı toplantının açılış konuşmasını ICYF Başkanı Taha Ayhan yaptı.

Ayhan, ICYF olarak gençlerin girişimcilerinin desteklenmesi ve gençlerin cesaretlendirilmesini önemsediklerini söyledi.

Açılış konuşmasının ardından IIC yöneticisi Sami Serdar'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Finanslar Yatırımlar Yöneticisi Ahmet Cüneyt Selçuk, İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İ. Erkam Tüzgen, Startup Wise Guys Ortağı Günce Önür, TLS.IP İş Gelişirme Direktörü Mehmet Alpatlı konuşmacı olarak yer aldı.

"Geçen yıl Türkiye startup ekonomisine 1,4 milyar dolarlık yatırım yapıldı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Finanslar Yatırımlar Yöneticisi Ahmet Cüneyt Selçuk, geçen yıl Türkiye startup ekonomisine 1,4 milyar dolarlık yatırım olduğunu belirterek, "Bu yatırımların çoğunluğu İstanbul merkezli startuplara yapıldı." ifadelerini kullandı.

Selçuk, "İstanbul, 2022 yılında tüm Avrupa şehirleri arasında 6'ncı olarak dikkati çekici bir sıralama elde etti. İstanbul, oyun sektöründe de Avrupa'da Londra'dan sonra 2'nci sıraya yerleşti. Dealroom.co'nun 'Yeni Nesil Teknoloji Ekosistemleri' raporunda İstanbul, 'Yükselen Yıldızlar' kategorisinde 10. sırada yer aldı. Bu sıralama, startup başarı oranları, yatırım seviyeleri, inovasyon ve yetenek havuzu gibi faktörleri dikkate alarak 201 küresel teknoloji ekosistemini değerlendiriyor. Ayrıca Startup Genome'un son raporu olan 'Küresel Startup Ekosistemi Raporu 2023'te İstanbul, tüm Avrupa şehirleri arasında 'Güçlü Başlangıçlar' sıralamasında en üst sıraya yerleşti.

Özellikle, 2023'te önemli bir artış yaşandı, 2022'ye kıyasla anlaşma sayısında yüzde 60'lık bir artış ve işlem tutarlarında yüzde 35'lik bir artış oldu. İstatistiklere göre de girişimcilik açısından İstanbul, Avrupa şehirleri arasında önemli bir konuma sahip. Ülkenin yatırım teşvik ajansı olarak sorumluluklarımız tüm ülkeyi kapsamaktadır. Ancak Türkiye'yi tanıtma çabalarımızın doğası gereği İstanbul'u da tanıttığının bilincindeyiz." açıklamasını yaptı.

İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İ. Erkam Tüzgen de İstanbul'da uluslararası bir teknoloji ve girişimcilik zirvesi düzenleme projeleri olduğunu ifade etti.

Tüzgen, "Dünyanın önde gelen küresel startup etkinliklerine katılıyoruz. Ancak İstanbul'da da gerçek anlamda global bir etkinlik düzenlemek planlarımız arasında yer alıyor. Aslında 2 yıldır yurt dışındaki etkinliklere startupları götürüyoruz. Bu yıl da küresel etkinliklere 100'den fazla startupu götüreceğiz. Dolayısıyla böyle bir etkinliğimiz olana kadar startuplarımızın diğer küresel etkinliklere katılmasına yardımcı olacağız. Ayrıca Türkiye'nin en büyük kuluçka merkezini İstanbul'da kurmak için de çalışmalarımız devam ediyor." açıklamasını yaptı.