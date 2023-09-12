Ultrasonik ekran altı parmak izi, her cebe girmeye hazırlanıyor!

Ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü artık daha uygun fiyatlı modellere de gelebilir. Buna göre Goodix, sensör üretimi için düğmeye bastı

Parmak izinin ekran altında olması bir zamanlar önemli bir özellikti. Bugünlerde ise optik ekran altı parmak izi sensörleri neredeyse giriş seviyesi cihazlara bile var. Ancak kirli ve ıslak parmakları bile algılayan ultrasonik parmak izi sensörleri henüz yaygınlaşmadı.

Bunun temel sebeplerinden birisi ise bu teknolojinin hala pahalı olması. Dijital Chat Station'un paylaşımına göre uygun fiyatlı ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü seri üretime giriyor. Buna göre Çinli Goodix, bu teknoloji için düğmeye bastı.

Uygun fiyatlı ultrasonik ekran altı parmak izi teknolojisi mi geliyor?

Optik ekran altı parmak izi sensörlerinin belki de en bilinen dezavantajlarından biri parmak kirliyken izi algılayamaması. Diğer bir zaman kaybettirici durum ise parmak izi sensörünün ekran kapalıyken tek seferde kilidi açmaması. Ultrasonik sensör bu işe çözüm getirse de üst seviye cihazlarda karşımıza çıkıyor. İşte Goodix, bu durumu değiştirecek bir teknolojinin seri üretimine hazırlanıyor.

Özellikle Samsung ve Qualcomm ultrasonik parmak izi sensöründe ön planda. Ancak Goodix hem Çinli firmalara yakınlığı hem de fiyat avantajıyla ön planda. Özellikle bu durumla birlikte ultrasonik parmak izi sensörleri daha orta ve orta üst segment modellerde de karşımıza çıkma ihtimali yükseliyor.

Dijital Chat Station'a göre Goodix, Çin'in en büyük beş akıllı telefon üreticisiyle görüşme halinde. Bu iddiaya bakılırsa Xiaomi, Vivo ve Oppo gibi devlerin 2024 yılında uygun fiyatlı ve ultrasonik ekran altı parmak izi sensörüne sahip akıllı telefonlarla karşımıza çıkma ihtimali var.

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Ultrasonik ekran altı parmak izi parmak izinde yer alan gözenekleri ses dalgaları ile tarıyor. Bu tarama sonrası kullanıcının parmak izinin üç boyutlu bir modeli oluşturuluyor. Akıllı telefonun kilidi açılırken bu oluşturulan üç boyutlu modelle yeni taranan parmak izi modeli karşılaştırılıyor. Bu işlem ses dalgaları aracılığıyla yapıldığı için parmağınız kirli olmasına rağmen ekran açılıyor.

Bu ekran altı parmak izi teknolojisi, kirli, yağlı ve ıslak parmakları da tanıyabiliyor. Burada ışık yerine ses dalgaları kullanıldığı için kirli ve ıslak parmaklar parmak izi taramayı olumsuz etkilemiyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz, kirli parmakla bile açılan ultrasonik parmak izi teknolojisi daha uygun fiyatlı cihazlarda karşımıza çıkabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.