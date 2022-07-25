Ülkemizde de satılan Xiaomi modeline MIUI 13 sürprizi!

Xiaomi, Android 13'ün yavaş yavaş yaklaştığı bu dönemde mevcut sürümlerin dağıtımına devam ediyor. Bu kapsamda amiral gemisi ve orta segment modellerin büyük bir kısmı güncellendi. Şimdi sıra giriş seviyesi telefonlarda. Son olarak ülkemizde de satılan bütçe dostu bir cihaz için çok yakında MIUI 13 güncellemesi yayınlanacak.

Redmi 9T, MIUI 13 güncellemesi alacak

Xiaomi, ülkemizde de uygun fiyatla satılan Redmi 9T modeli için MIUI 13 yayınlamaya hazırlanıyor. Akıllı telefon geçen yılın ocak ayında tanıtıldı ve kutudan Android 10 ile çıktı. Bugüne kadar 1 Android bir de MIUI alan model, yakında yayınlanacak Android 12 tabanlı MIUI 13'ün ardından bir daha büyük Android güncellemesi almayacak.

Redmi 9T için MIUI 13, V13.0.1.0.SJQCNXM yapı numarasıyla gelecek ve ağustos ayının ortalarına doğru Çin'de kullanıma sunulacak. Öte yandan ilk etapta mi Pilot'lar test edecek ve sorun çıkmaması durumunda ise diğer kullanıcılara da verilecek.

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Redmi 9

Redmi 9 Prime

Redmi 9 Power

POCO M3

Redmi 9T

Redmi 9A

Redmi 9i

Redmi 9AT

Redmi 9C

Redmi 9C NFC

Redmi 9 (India)

POCO C3

POCO C31

Redmi Note 9

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro India

Redmi Note 9 Pro Max

POCO M2 Pro

Redmi Note 10 Lite

Redmi Note 9T

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10T 5G

POCO M3 Pro 5G

Redmi Note 10S

Mi Note 10

Mi Note 10 Pro

Mi Note 10 Lite

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Lite 5G

Mi 10T

Mi 10T Lite

Mi 10i

Mi 10T Pro

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