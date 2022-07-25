Ülkemizde de satılan Xiaomi modeline MIUI 13 sürprizi!
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Xiaomi ülkemizde de satışı bulunan Redmi 9T modeli için çok yakında Android 12 tabanlı MIUI 13 güncellemesi yayınlayacak.
Xiaomi, Android 13'ün yavaş yavaş yaklaştığı bu dönemde mevcut sürümlerin dağıtımına devam ediyor. Bu kapsamda amiral gemisi ve orta segment modellerin büyük bir kısmı güncellendi. Şimdi sıra giriş seviyesi telefonlarda. Son olarak ülkemizde de satılan bütçe dostu bir cihaz için çok yakında MIUI 13 güncellemesi yayınlanacak.
Redmi 9T, MIUI 13 güncellemesi alacak
Xiaomi, ülkemizde de uygun fiyatla satılan Redmi 9T modeli için MIUI 13 yayınlamaya hazırlanıyor. Akıllı telefon geçen yılın ocak ayında tanıtıldı ve kutudan Android 10 ile çıktı. Bugüne kadar 1 Android bir de MIUI alan model, yakında yayınlanacak Android 12 tabanlı MIUI 13'ün ardından bir daha büyük Android güncellemesi almayacak.
Redmi 9T için MIUI 13, V13.0.1.0.SJQCNXM yapı numarasıyla gelecek ve ağustos ayının ortalarına doğru Çin'de kullanıma sunulacak. Öte yandan ilk etapta mi Pilot'lar test edecek ve sorun çıkmaması durumunda ise diğer kullanıcılara da verilecek.
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POCO C3
POCO C31
Redmi Note 9
Redmi Note 9S
Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9 Pro India
Redmi Note 9 Pro Max
POCO M2 Pro
Redmi Note 10 Lite
Redmi Note 9T
Redmi Note 10 5G
Redmi Note 10T 5G
POCO M3 Pro 5G
Redmi Note 10S
Mi Note 10
Mi Note 10 Pro
Mi Note 10 Lite
Mi 10
Mi 10 Pro
Mi 10 Lite 5G
Mi 10T
Mi 10T Lite
Mi 10i
Mi 10T Pro
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