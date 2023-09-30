Ulefone Armor 24 Özellikleri ve İncelemesi

Ulefone, sağlam ve büyük bataryalı modelleriyle dikkat çeken bir akıllı telefon markasıdır. Son olarak kullanıcıların beğenisine sunulan Ulefone Armor 24 modeli, 22.000 mAh'lik bataryası ve sağlamlığıyla öne çıkıyor. İşte Ulefone Armor 24'ün özellikleri!

Akıllı telefon pazarındaki çalışmalarını sürdüren Ulefone daha çok sağlam ve büyük bataryalı modelleriyle biliniyor. Şirket kısa bir süre önce 22.000 mAh'lik bataryası ve sağlamlığıyla ön plana çıkan Ulefone Armor 24 modelini kullanıcıların beğenisine sundu. İşte Ulefone Armor 24 özellikleri!

Ulefone Armor 24 özellikleri

Ulefone Armor 24, Gorilla Glass 5 korumalı FHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6,78 inç IPS LCD bir panele sahip. Aynı zamanda ekranda delikli bir tasarımın tercih edildiğini belirtelim.

Akıllı telefon MediaTek Helio G96 işlemcisinden güç alıyor. 12 nm mimariye sahip yonga seti; 2x 2.05 GHz ARM Cortex-A76 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G57 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Cihazın arka panelinde maksimum 1000 lümen parlaklık üretebilen LED aydınlatma mevcut. Bu, özellikle zorlu doğa koşullarında acil durum aydınlatması olarak tanımlanıyor. Akıllı telefonda 66W hızlarında şarj olabilen 22.000 mAh'lik bir pil mevcut. Ayrıca bataryanın 10W çıkışlı bir powerbank olarak çalışabildiğini de belirtelim. Aynı zamanda 1.5 metre suda 30 dakika dayanabiliyor ve 1.5 metreye kadar düşme direnci mevcut.

Akıllı telefonda 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama bulunuyor. Önde 16 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arkada birisi gece görüşü özelliğine sahip iki adet 64 Megapiksellik sensör karşımıza çıkıyor. Son olarak kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemini çalıştırdığını belirtelim.

ÖzellikDetay Ekran6,78 inç IPS LCD, FHD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, Gorilla Glass 5 koruması, delikli tasarımİşlemciMediaTek Helio G96, 12 nm, 2x 2.05 GHz ARM Cortex-A76, 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55, Mali-G57 MC2 GPUAydınlatmaArka panelde maksimum 1000 lümen parlaklık üretebilen LED aydınlatmaPil22.000 mAh, 66W hızlı şarj, 10W çıkışlı powerbank özelliği, suya ve düşmelere dayanıklılıkDepolama12 GB RAM, 256 GB dahili depolamaKameralarÖn kamera: 16 MP, Arka kameralar: İki adet 64 MP (gece görüşü özellikli)İşletim SistemiAndroid 13Diğer özellikler6W Kızılötesi ışın

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