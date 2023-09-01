Ulaştırma ve Altyapı Bakanı TEKNOFEST'i Ziyaret Etti

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Uraloğlu TEKNOFEST'te

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlığın Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni bulunan stantlarını ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da Etimesgut Havaalanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'i ziyaret etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı kurumların TEKNOFEST'te bulunan stantlarını da ziyaret eden Uraloğlu, ziyareti esnasında stantlarda bulunan ürünleri yakından inceledi ve ürünler hakkında bilgi aldı. Uraloğlu yaptığı konuşmada, "Bugün üçüncü gün. İki gün daha devam edecek. Çok güzel bir ortam. Hava sıcaklığına rağmen gerçekten çok büyük bir ilgi var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak teknolojiye gerçekten önem veren bakanlıklardan bir tanesiyiz. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğümüz, TCDD Genel Müdürlüğümüz ve TÜRKSAT Genel Müdürlüğümüz ile buradayız. Stantları gezdik. Gerçekten yerli ve milli ürünler ile yazılımlar konusunda birçok aşama kat ettik. Vatandaşlarımızdan yoğun bir ilgi var. Bu ilgi bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Ben bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Onlar bu ilgiyi gösterdikçe biz daha iyisini yapma gücünü ve zorunluluğunu esasında üzerimizde görüyoruz" ifadelerini kullandı.