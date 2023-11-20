Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Genişbant internet hizmeti her eve gelecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ve genişbant internetle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, genişbant internet hizmetinin her eve ulaşacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bugün gerçekleşen 5. Nesil (5G) Mobil Haberleşme Altyapısının Geliştirme Projelerinin Lansman Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, Türkiye internet altyapısı ve yatırımlarıyla ilgili kritik bilgiler verirken, 5G ve genişbant internetle ilgili de sevindiren müjdeyi verdi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu: Genişbant internet hizmeti her eve gelecek

Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun lansmanda yaptığı açıklamaların arasında en dikkat çekenlerden birisi de genişbant internetle ilgili oldu. Uraloğlu, genişbant internet hizmetinin önümüzdeki dönemlerde her eve ulaşacağını söyledi.

#Canlı | 5. Nesil (5G) Mobil Haberleşme Altyapısının Geliştirme Projelerinin Lansman Töreni | Ankara https://t.co/rIQhzvNX48 — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) November 20, 2023

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;

"2002'de 23 milyon olan mobil abone sayısı yaklaşık 91,36 milyon seviyesine ulaştı. 2002'de neredeyse sıfır olan geniş bant abone sayısının bugün 93,06 milyonu bulduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde genişbant internet hizmetini her eve ulaştırılacağız. Genişbant abone sayımızın 2028 yılında 111,7 milyona, mobil abone sayımızın ise 101,8 milyona ulaşmasını hedefliyoruz. Fiber altyapı uzunluğumuz ise 536 bin kilometreyi aşmıştır."

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Lansmanda 5G çalışmalarına da değinen Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda cihazları 5G'ye uyumlu olan vatandaşların ve uluslararası yolcuların 5G'yi deneyimleyebileceği bir altyapı kurduklarını ve 5G'ye hazırlık kapsamında mobil şebeke işletmecilerine ve yerli üreticilere deneme izinleri verdiklerini söyledi.

"İstanbul Havalimanı'nda cihazları 5G'ye uyumlu olan vatandaşlarımızın ve uluslararası yolcuların 5G'yi deneyimleyebileceği bir altyapı kurduk. 5G'ye hazırlık çalışmaları kapsamında mobil şebeke işletmecilerimize ve yerli üreticilerimize deneme izinleri vererek teknolojik olarak 5G'ye hazırlanmalarını sağlıyoruz. Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne ve Kocaeli'nin de bulunduğu 25 farklı lokasyonda 5G şebekesi verilen izinler çerçevesinde denenmektedir. İstanbul havalimanında 5G hizmetinin sunulması için BTK tarafından 3 mobil işletmeciye izin verildi."

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