Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Cep Telefonu Patlamaları Konusunda Uyarıda Bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, cep telefonlarının patlaması olaylarına karşı uyarıda bulunarak, bataryaların standart, yan sanayi olmayan ve testlerden geçmiş olanlarının kullanılmasını tavsiye etti. Bakan Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, yapılan testler hakkında bilgi aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, cep telefonunun patlaması olaylarına karşı uyarıda bulunarak, "Cihazlarda standart olan, yan sanayi olmayan, testlerden geçmiş olan bataryaların kullanılmasını tavsiye ediyoruz." dedi.

Uraloğlu ve beraberindeki heyet, Hacettepe Teknokent içerisindeki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğünü gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Uraloğlu, ilk olarak iletişim sağlayan elektronik cihazların elektromanyetik çıkış gücünün test edildiği "yarı yansımasız" ve "tam yansımalı" laboratuvarları, ardından telsiz testlerinin yapıldığı ve frekans ölçümlerinin alındığı odaları ziyaret etti. Son olarak mobil haberleşme cihazlarının fiziki testlerinin gerçekleştirildiği laboratuvarı gezen Uraloğlu, hasar testinin yapıldığı alanda bir cep telefonunu mekanizma marifetiyle 1 metre yüksekten ahşap zemine bıraktı.

Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada, bu alanda yetkililerin cep telefonlarını 3'er kez yere bırakarak hasar testi yaptıklarını ifade ederek, daha sonra telefonlarda oluşabilecek muhtemel hasarları belli kriterlere göre kayıt altına aldıklarını anlattı.

Aynı laboratuvarda voltaj, batarya ve şarj cihazlarının da testlerinin gerçekleştirildiğini belirten Uraloğlu, bir şarj cihazına 1 dakika süresince verilen 3 bin voltluk elektrik testini izledi.

Batarya testlerinin uygulandığı alanı da inceleyerek uzmanlardan tamir atölyeleri ve vatandaşların cebinde patlayan cep telefonları hakkında bilgi alan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Buradan vatandaşlarımıza da herhangi bir cep telefonu patlamasına maruz kalınmaması için cihazlarda standart olan, yan sanayi olmayan, testlerden geçmiş bataryaları kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Şu ana kadarki testlerde firmalardan genel standart hiçbir ürün patlamamış."

Piyasa Gözetim Laboratuvarı

AB ile uyum çalışmaları kapsamında Türkiye'nin telekomünikasyon sektöründe piyasa gözetimi ve denetimi yapma görevi, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğüne (PGM) verildi. Kurum tarafından da 2007'de Piyasa Gözetim Laboratuvarı kuruldu.

Piyasa gözetimi ve denetimi genel olarak, AB'nin malların serbest dolaşımını temel alan yaklaşımı çerçevesinde, üretilen cihazların birliğin ortak teknik mevzuatının gereklerine uygun üretildiğinin beyanıyla piyasaya sürülebilmesine ve piyasaya sürüldükten sonra denetlenmesi esasına dayanıyor.

Kurum, sektörde kullanılan ve kullanılacak sistemler ile terminal ekipmanlarının teknik düzenlemelere uygunluğu bakımından test/deney prosedürlerini oluşturma, ilgili standartları takip etme, prosedürleri güncelleme ve testleri/deneyleri yapma veya yaptırma görevlerini üstleniyor.

Türkiye'de piyasaya arz edilen telekomünikasyon terminal ekipmanlarının teknik düzenlemelere uygunluğunun denetimi Telsiz Ekipmanları Direktifi (RED) kapsamında yürütülüyor.