ULAK, Savunma Sanayii'nden A Sertifikası Aldı

ULAK Haberleşme A.Ş., Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) kapsamında en yüksek yeterlilik derecesi olan 'A Sertifikası'nı almaya hak kazandı. 5 yıl süreyle geçerli olan bu sertifika, ULAK'ın ürün geliştirme yeteneği, üretim kabiliyeti, insan kaynağı kalitesi, süreç yönetimi ve teknolojik altyapısı gibi kritik alanlardaki performansının kamu otoritesi nezdinde tescillenmesi anlamına geliyor.

EYDEP, savunma sanayii ekosisteminde faaliyet gösteren firmaların üretim, kalite, insan kaynağı ve teknoloji altyapısını objektif kriterlerle değerlendiren bir sertifikasyon sistemidir. Program kapsamında firmalar, aldıkları puana göre sertifika seviyelerine ayrılır. 85–100 puan aralığında değerlendirilen firmalar A sertifikasına layık görülürken; 70–84 puan arası B, 50–69 puan arası ise C sertifikası ile belgelendirilir. C ve üzeri puan alan firmalar EYDEP sertifikası almaya hak kazanır.

A Sertifikası, EYDEP kapsamında alınabilecek en yüksek dereceyi temsil eder. Bu sertifika ile firmalar, Savunma Sanayii Başkanlığı projelerinde ana yüklenici olarak doğrudan yer alabilme hakkı elde ederken; aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarına yönelik büyük ölçekli projelere teklif verebilme yetkinliğine de sahip olur. Bununla, A seviyesindeki firmalar, uluslararası savunma sanayii firmaları nezdinde de güvenilir tedarikçi olarak kabul edilmekte, bu durum ihracat potansiyelini artırıyor.

Kritik iletişim altyapılarında geliştirdiği yerli çözümlerle öne çıkan ULAK, özellikle 5G baz istasyonları, güvenli haberleşme çözümleri ve özel ağ altyapıları gibi teknolojilerle savunma sektörü için de kritik projelerde rol alıyor.

ULAK Haberleşme Genel Müdürü Dr. R. Ruşen Kömürcü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "EYDEP A Sertifikası, yıllardır sürdürülen Ar-Ge, üretim ve kalite çalışmalarımızın doğal bir sonucudur. Yerli ve milli iletişim teknolojileri geliştirerek, Türkiye'nin savunma sanayiindeki dışa bağımlılığını azaltma hedefiyle çalışıyoruz. Bu sertifika, ULAK'ın sahadaki gerçek ihtiyaçları anlayarak, yerli çözümleri hayata geçirme konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.