ULAK Haberleşme, geleceğin teknolojilerini tartışmak için Utalks programını başlattı

ULAK Haberleşme, geleceğin teknolojilerine katma değer sağlamak amacıyla Utalks programını başlattı. Programda, hücresel haberleşme sonrası etkiler başta olmak üzere 5G'nin rolü ve Türkiye'de 6G vizyonu değerlendirildi. Ayrıca, yapay zeka ve nesnelerin interneti teknolojilerinin gündelik hayata entegre olmasıyla ortaya çıkabilecek fırsatlar ve tehditler ele alındı.

ULAK Haberleşme tarafından geleceğin teknolojilerine katma değer sağlanması amacıyla alanında uzman konukları, sektör temsilcilerini, akademisyenleri ve şirket çalışanlarını konuk edecek Utalks programının ilki gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve ULAK Haberleşme Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sami Tüfekci ile ULAK Haberleşme Genel Müdürü Zafer Orhan'ın açılış konuşmalarıyla başlayan ATO Congresium'daki programda, hücresel haberleşme sonrası etkiler başta olmak üzere 5G'nin "akıllı ülke" oluşumundaki rolü ve Türkiye'de 6G vizyonu değerlendirildi.

Teknolojinin dikey sektör uygulamaları üzerindeki etkisi ve gelişiminin konuşulduğu programda, yapay zeka ve nesnelerin interneti teknolojilerinin yakın gelecekte gündelik hayata entegre olmasıyla ortaya çıkabilecek fırsatlar ve tehditler ele alındı.

Utalks programının ilk konuşmacısı ABD Ulusal Mucitler Akademisi tarafından yılın mucitleri listesine alınan tek Türk bilim insanı, aynı zamanda ULAK Haberleşme Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Arslan oldu.

Kablosuz haberleşme teknolojilerinin gelişimi ve 1G teknolojisiyle başlayan iletişim serüveninin 5G ve ötesine yolculuğunun değerlendirildiği programda, AR-GE çalışmalarının önemi vurgulandı. Patent üretimi ve teknoloji standartlarının oluşturulması konusunda nelere dikkat edilmesi gerektiğine değinen Arslan, global 5G vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

6G konusunda Türkiye'nin standartları belirleyen küresel aktör olması yolunda ULAK'ın önemli çalışmalarla ekosistemine katkı sağladığını belirten Hüseyin Arslan, genç ve idealist mühendislere olan güvenini dile getirdi.

Haberleşme teknolojilerinde yerli ve milli çözümler geliştiren ULAK Haberleşme, bu örnekleri 5G ve ötesi teknolojilerde de hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor.