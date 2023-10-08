Ukrayna'da Drone Üretimi Geçen Yıl 100 Kat Arttı

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, ülkenin drone üretiminde geçen yıl 100 katlık bir artış yaşandığını açıkladı. Şmıgal, bu artışın ekipman ithalatının kolaylaştırılması ve drone tedarik prosedürlerinin basitleştirilmesi sayesinde gerçekleştiğini belirtti.

KİEV, 8 Ekim (Xinhua) -- Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, ülkesinin drone üretiminde geçen yıl 100 katlık bir artış yaşadığını söyledi.

Hükümet basın servisinin Cumartesi günü bildirdiğine göre Şmıgal, Ukrayna'da 200'den fazla şirketin drone üretiminde yer aldığını belirterek, "Yıl içinde drone üretimimiz 100 kat arttı" ifadelerini kullandı.

Şmıgal, bu artışın ekipman ithalatının kolaylaştırılması ve drone tedarik prosedürlerinin basitleştirilmesi sayesinde yaşandığını söyledi.

Ukrayna bu yıl drone üretimini geliştirmek için 40 milyar grivna (yaklaşık 1,1 milyar ABD doları) tahsis etti.

Başbakan, hükümetin önümüzdeki yıl ülkenin insansız hava aracı ordusunun yenilenmesi ve büyütülmesi için 48 milyar grivna (yaklaşık 1,3 milyar dolar) harcamayı planladığını söyledi.