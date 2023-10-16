Ugreen Powerbank Modelleri İncelemesi

Teknoloji aksesuarları alanında hizmet veren Ugreen markasının farklı powerbank modelleri inceleniyor. Ugreen powerbank'lerin özellikleri ve fiyat/performans konusu kullanıcıların ilgisini çekiyor. Modeller arasından ihtiyaca uygun seçim yapmak mümkün.

Teknoloji aksesuarları alanında hizmet veren önemli markalardan biri olan Ugreen, birbirinden farklı powerbank modelleriyle dikkat çekiyor. Her ihtiyaca hitap eden Ugreen powerbank'ler, bu videomuzun konusu oldu. ShiftDelete.Net editörü Osman Furkan Şahin sizler için inceledi.

Ugreen powerbank modelleri neler vadediyor?

Ugreen powerbank özellikleri, fiyat/performans konusunda tercih edilebilen ürünler arasında olmasıyla kullanıcıların ilgisini çekiyor. İhtiyacınıza göre 10 binden 25 bine kadar farklı kapasiteli modeller arasından seçim yapabilmek mümkün.

Ugreen 25000 mAh 145W Powerbank satın almak için buraya tıklayın.

Ugreen 10000 mAh 22.5W Powerbank satın almak için buraya tıklayın.

Ugreen 10000 mAh Magsafe Powerbank satın almak için buraya tıklayın.

Bazı modellerinde 145W'a kadar hızlı şarj desteği bulunan Ugreen powerbank'ler ile cihazlarınızı kısa sürede doldurabilirsiniz. Öte yandan, farklı bağlantı noktaları (USB-C, USB-A) sunan aksesuarlar, birden fazla cihazı aynı anda şarj edebiliyor.

300.000 mAh taşınabilir şarj istasyonu! – 1.000W güç veriyor

Uçuşa elverişli olmaları sayesinde seyahatlerde kullanılabiliyor. Bu da hareket halinde ve uzun seyahatler sırasında teknolojik cihazlarınızın güç ihtiyacını karşılamaya yetiyor. Ayrıca kaliteli malzemesi ve dayanıklı yapısıyla da uzun yıllar sorunsuz kullanım sunuyor.

Dijital ekranı sayesinde kalan şarj yüzdesini takip etmek de mümkün. Bazı modellerde yer alan düşük akım modu sayesinde ise cihazları güvenle şarj edebilirsiniz.

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