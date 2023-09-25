UEDAŞ, denize yakın bölgedeki elektrik şebekesini temizliyor

UEDAŞ, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren bir şirkettir. Şirket, Bandırma'da denize yakın lokasyondaki elektrik şebekesini temizlemek için Bandırma İtfaiyesinin desteğini kullanmaktadır. Temizlik işlemi, oluşabilecek arızaları minimuma indirmek amacıyla yapılmaktadır.

UEDAŞ, denize yakın bölgedeki elektrik şebekesini boydan boya yıkayarak temizliyor. Enerji sürekliliğini korumak için yapılan bu temizlik işlemi izleyenleri şaşırtıyor.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, hizmet bölgesindeki Bandırma'da denize yakın lokasyondaki elektrik şebekesini Bandırma İtfaiyesinin desteğiyle yıkayarak temizledi.

Bölgede Ağustos, Eylül aylarında gece ve sabaha karşı oluşan çiğ olayının izolatörlerde oluşturduğu elektrik atlamalarını gidermek için yapılan temizlik işlemi sayesinde oluşabilecek arızalar minimuma indiriliyor. Yıkama işlemi sırasında başta iş sağlığı güvenliği ve şebeke güvenliği için bölgede planlı kesinti sağlandı. Kir, toz ve tuzdan arındırılan elektrik şebekesinin temizlik anları ise vatandaşların şaşkın bakışlarına neden olurken bölge halkının beğenisini topladı. - BALIKESİR