Ucuza Windows 11 almak için son şans! Windows 10 satışları durduruluyor

Windows 10 lisansı almak için son şans! Geçtiğimiz günlerde Microsoft'un yaptığı açıklamaya göre, Windows 10 satışları durduruluyor.

2015 yılında piyasaya sürülen Windows 10, pek çok kullanıcı tarafından sevildi. Windows 11'in çıkışıyla beraber eski popülerliğini yitiren sürüm, yavaş yavaş sonlarına geliyor. Doğrudan Microsoft'un sitesinden lisans almak istiyorsanız son şans. Öyle ki Microsoft'un yaptığı duyuruyla beraber Windows 10'un satışı durduruluyor. İşte haberin detayları…

Microsoft, Windows 10 satışlarını durdurdu!

Microsoft, Windows 10 Home ve Professional ürün indirme sayfalarında 31 Ocak 2023 tarihinin son satın alma zamanı olduğunu belirten bir yazı paylaştı. Farklı siteler üzerinden ürün anahtarı satın alınabilse de, bu Microsoft üzerinden satın almak için zamanın çok az kaldığı anlamına geliyor. Ürün anahtarı satımı durdurulsa bile yine de 14 Ekim 2025 tarihine kadar Microsoft, Windows 10'a destek vermeye devam edecek.

Microsoft'un bu hamleyi kullanıcıların Windows 11'e geçiş yapmasını zorlamak adına yaptığını düşünen pek çok insan var. Bu tarihten sonra Windows 10 lisansı satın almak isteyen müşterilerin dijital stokları tükenmeden önce üçüncü taraf satıcılar ile iletişime geçmesi gerekiyor. İnternet üzerinden bu lisans anahtarlarını bulup satın almak kolay olsa da, pek çok insan güvenlik nedeniyle Windows 11'e geçmeyi tercih edecek gibi gözüküyor.

Bir devrin sonu! Windows 7 ve 8.1 desteği sonlanıyor

Windows sayfasında Microsoft'un yaptığı kısa açıklama ise şu şekilde:

"31 Ocak 2023, bu Windows 10 indirmesinin satışa sunulduğu son gün olacak. Windows 10, 14 Ekim 2025'e kadar bilgisayarınızı virüslerden, casus yazılımlardan ve diğer kötü amaçlı yazılımlardan korumaya yardımcı olan güvenlik güncelleştirmeleriyle desteklenmeye devam edecek."

Microsoft, Windows 10'u 2015'te piyasaya sürdü ve mevcut lisanslı Windows 7 ve 8 kullanıcılarının hiçbir ücret ödemeden yeni sürüme yükseltme yapmasını sağladı. Ardından Microsoft, 10 Ocak 2023 tarihi itibariyle Windows 7 ve 8'e olan desteğe son verdi. Bu işletim sistemleri artık güvenlik güncellemeleri ve acil durum yamaları almayacak.

Ayrıca her bilgisayar Windows 11'in sistem gereksinimlerini karşılamıyor olabilir. İstenilen sistem gereksinimlerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Windows 11 yeterince başarılı mı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.