Ucuz iPhone SE 4 ve Detayları

Artan kur ve vergi oranlarıyla birlikte akıllı telefon almak giderek zorlaşıyor. Bununla birlikte her geçen gün Apple fiyatlarında güncelleme yapıyor ve iPhone fiyatları daha da pahalı bir hal alıyor. Ancak unutulmuş bir efsane tekrar gün yüzüne çıkıyor gibi. İşte ucuz iPhone olarak tanımlanan iPhone SE serisinin gelmesi beklenen SE 4 isimli yeni üyesi ve detayları…

Uygun fiyatlı iPhone SE 4 ve detayları

Artan kur ve vergilerin teknoloji dünyasında en çok vurduğu alanlardan biri de akıllı telefon sektörü. iPhone 14'ün başlangıç fiyatının 48 bin 304 TL olduğunu düşünürsek bir iPhone sahibi olmak için ciddi ödemeler yapmak gerekiyor. Fakat Apple ucuz iPhone olarak bilinen SE serisini de geri döndürmenin peşinde. İşte Sihirli Elma ekranlarından Osman Furkan Şahin'in anlatımıyla iPhone SE 4 ve detayları…

Ucuz iPhone olarak bilinen SE serisinin belki de kullanıcılardan aldığı en büyük eleştiri demode tasarımıydı. Apple sonsuz ekran, çentikli ekran olarak bilinen tuşsuz tasarımını bir türlü SE serisine getirmemişti. iPhone SE 2 ve SE 3 modellerinin tasarım olarak iPhone 8'den bir farkı yok diyebiliriz.

Gelen iddialara göre iPhone SE 4 modelinde iPhone X tabanlı bir tasarım kullanılacak. Açıkçası bir çok kullanıcı SE 4 modelinde X tabanlı bir tasarımdan ziyade iPhone 12 ile başlayan köşeli tasarımı bekliyordu. Bunun yanında yeni SE modelinde Type-C bağlantısı ve A15 Bionic işlemci bulunacağı söyleniyor. Buradaki Type-C detayı önemli çünkü Apple'ın SE 4'ü bu kadar uzun süre bekletmesindeki amaç Type-C'ye geçiş olarak belirtiliyor.

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Yeni iPhone SE 4 modelini birçok kullanıcı Eylül ayındaki iPhone 15 serisinin tanıtımı ile birlikte bekliyor. Detaylar ise önümüzdeki günlerde belli olacak. Yeni haberlerden anında haberdar olmak için takipte kalın! Ucuz iPhone olarak tanımlanan SE 4 ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…